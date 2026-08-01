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S porschejem divjal in objavil posnetek, obiskali so ga policisti

Pariz , 01. 08. 2026 16.52 pred 11 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Porsche

Dvaindvajsetletni francoski voznik porscheja je krepko prekoračil hitrost. Svojega jeklenega konjička je pognal nad 200 km/h. To je posnel in posnetke objavil na družbenem omrežju. Mislil je, da je ubežal kontrolam, a na koncu so ga ujeli. Prav po zaslugi njegovih posnetkov.

15. maja je voznik porscheja med vožnjo proti jugu Francije po avtocesti A7 blizu Portes-lès-Valence večkrat presegel hitrost 200 km/h. Mladenič je s telefonom v roki posnel svoje sunkovite manevre na tem odseku ceste, kjer je omejitev hitrosti 130 km/h, preden je videoposnetek objavil na TikToku in si prislužil nekaj všečkov. Kot poroča Le Dauphiné Libéré, pa je videoposnetek hitro pritegnil pozornost motoristične patrulje v Valenceu, poroča midilibre.fr.

Porsche
Porsche
FOTO: Shutterstock

 

Zahvaljujoč podrobnostim, vidnim na posnetku, so preiskovalci lahko identificirali storilca: 22-letnega Francoza. Več kot dva meseca po njegovi nepremišljeni vožnji so voznika na podlagi posnetkov, ki jih je sam naložil, prijeli in pridržali. Zasegli so tudi vozilo. Vozniku grozi globa do 3750 evrov, zaporna kazen do 3 mesecev, celo preklic vozniškega dovoljenja ter trajna zaplemba luksuznega vozila.

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KOMENTARJI2

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Hugh_Mungus
01. 08. 2026 17.09
Waw mesece so se ukvarjali s tem ker je nekdo prehitro vozil, gospodarski kriminal in pesofilske elite niso dovolj zanimive
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0 0
Medo888
01. 08. 2026 17.09
Ja , tak je prav
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0 0
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