S porschejem divjal in objavil posnetek, obiskali so ga policisti

15. maja je voznik porscheja med vožnjo proti jugu Francije po avtocesti A7 blizu Portes-lès-Valence večkrat presegel hitrost 200 km/h. Mladenič je s telefonom v roki posnel svoje sunkovite manevre na tem odseku ceste, kjer je omejitev hitrosti 130 km/h, preden je videoposnetek objavil na TikToku in si prislužil nekaj všečkov. Kot poroča Le Dauphiné Libéré, pa je videoposnetek hitro pritegnil pozornost motoristične patrulje v Valenceu, poroča midilibre.fr.
Zahvaljujoč podrobnostim, vidnim na posnetku, so preiskovalci lahko identificirali storilca: 22-letnega Francoza. Več kot dva meseca po njegovi nepremišljeni vožnji so voznika na podlagi posnetkov, ki jih je sam naložil, prijeli in pridržali. Zasegli so tudi vozilo. Vozniku grozi globa do 3750 evrov, zaporna kazen do 3 mesecev, celo preklic vozniškega dovoljenja ter trajna zaplemba luksuznega vozila.
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