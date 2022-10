S porschejem divjal po Cresu, trčil v cisterno in ostal ukleščen, a preživel

Po hujši prometni nesreči, ki se je zaradi divjanja več porschejev zgodila na Cresu, je zdaj znanih več informacij. Eden izmed avtomobilov je med dirkanjem zapeljal na nasprotni vozni pas in neposredno trčil v nasproti vozečo cisterno. Očividci so bili zaradi hude nesreče prepričani, da je voznik na kraju umrl, a ko so prišli do zmečkane pločevine, se je izkazalo, da je moški sicer poškodovan in ujet v vozilu, a da je še živ.

Kot je za Jutarnji list povedala priča dogodka, je po Cresu dirkalo več avtomobilov. "Mimo nas je zdivjalo pet ali šest porschejev," je dejala priča, ki je povedala, da so avtomobili mimo njih dirkali po Martinšćici. Vozili so z 200 kilometrov na uro, po trčenju enega izmed njih v cisterno pa je priča dejala, da je bila prepričana, da je moški umrl: "Mislili smo, da je umrl, a smo nato videli, da je ukleščen v vozilu, vendar pa še vedno živ." Da je bil trk hud, dokazujejo tudi razbitine, ki so raztresene po cesti. Videoposnetek prikazuje večje in manjše kose pločevine, popolnoma uničen avtomobil, v njem pa čudežno preživelega voznika. Otočani so zaradi dogodka zgroženi. Sprašujejo se, kaj bi bilo, če bi namesto cisterne na drugi strani ceste vozila družina. Morski.hr medtem poroča, da jim je brat ponesrečenca dejal, da je voznik med vožnjo doživel infarkt in da so mu pred tem vgradili žilno opornico. Nesreča se je zgodila 1. oktobra okoli 13.30, ko je porsche z zagrebškimi registrskimi tablicami zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v cisterno z rešo registracijo. 45-letni voznik se je ob tem huje telesno poškodoval, nujna medicinska pomoč pa ga je prepeljala v KBC Rijeka, kjer se še vedno zdravi.