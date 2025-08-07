Svetli način
Tujina

S porschejem panamero po avtocesti divjal s kar 321 km/h

Berlin, 07. 08. 2025 08.08 | Posodobljeno pred 34 minutami

U.Z.
31

Na avtocesti A2 zahodno od Berlina je radar ujel voznika, ki je s svojim luksuznim avtomobilom znamke Porsche Panamera peljal kar 321 km/h. Na cesti, kjer je hitrost omejena na 120 km/h, je tako hitrost prekoračil za kar 201 km/h.

Identiteta voznika ni znana. Omejitev hitrosti na odseku avtoceste, kjer ga je ujel radar, je 120 km/h, kar pomeni, da je vozil kar 201 km/h nad omejitvijo, poroča agencija Associated Press.

Iz policijske uprave Magdeburg so sporočili, da so mu izrekli globo v višini 900 evrov in prepoved vožnje za tri mesece.

Avtocesta A2, ki poteka od doline Ruhr do berlinske obvoznice, je sicer znana po prometnih zamaških, zaradi česar se je v zadnjem času zmanjšalo število primerov prekoračitve hitrosti.

Na številnih odsekih nemških avtocest sploh ni omejitev hitrosti. Oblasti in avtoklubi se že leta prepirajo o tem, ali naj se ta politika prekine ali nadaljuje.

cecen
07. 08. 2025 08.53
Avto je vreden nekaj več kot 100K. In "siromak" je dobi celih 900 EUR kazni. Itak da se mu smeji, ker ima sedaj verodostojen dokaz koliko ga je lahko stisnil. Boli ga briga.
0 0
HUSO BOSS
07. 08. 2025 08.52
+1
SAJ TOLK SPLOH NE GRE
1 0
Tomaž Hacin
07. 08. 2025 08.51
To ne drži, ker so vsi hitri avtomobili blokirani na 250 km/h, razen če je odstranil blokado, potem pa avto nima več homoligacije in je praktično neregistriran.
0 0
medŠihtom
07. 08. 2025 08.48
-3
slovenčki spet papeški. pri vseh svojih korupcijah in neobstoječih avtocestah, hahahahaha.
0 3
Chrome
07. 08. 2025 08.45
-3
Hitrost še nobenega ni ubila, ampak prehitra ustavitev. Da mu nekdo skoči pred avto s 120km/h se mu samo še odvrti življenje pred očmi, vredno? Če imaš za tak avto imaš tudi tistih 200€ za dirkališče pa izpadeš car, če znaš voziti.
2 5
Žrtev
07. 08. 2025 08.43
+2
Tako so mu na servisu svetovali, da filter spuca
5 3
Eos_5
07. 08. 2025 08.51
dpf
0 0
NotMe
07. 08. 2025 08.38
+0
Bravo, majstr ve, zakaj se ima tak avto.
8 8
gggg1
07. 08. 2025 08.49
+3
Če bi imel ta "majstor" Kaj razuma, ne bi dajal toliko denarja za avto, ki ga ne more nikjer izkoristiti.
3 0
Artechh
07. 08. 2025 08.49
+1
Tak avto se ima za ego filat lol...
2 1
T-I-T-O
07. 08. 2025 08.36
+1
To so bili dobri policisti še na pijačo jih povabi pa čestitke dober avto imate.Malo boste morali po celem svetu razmišljat avti gredo čez 300 da boste delali posebni pas za takšna vozila.
3 2
Punanis
07. 08. 2025 08.33
-3
če lahko tako prekoračiš je omejitev napačna
4 7
Pravica.
07. 08. 2025 08.35
+0
Napačen je le voznik oz je bolan.
6 6
Anion6anion
07. 08. 2025 08.31
+7
Po naših avtocestah se , zaradi zastojev, ne da peljati niti 130
12 5
Pravica.
07. 08. 2025 08.33
+4
In kakšno vezo ima to? Vsi vemo, kdo vozi kdo večinoma vozi takšne znamke s takšnimi hitrostmi. Vzeti vozniško za vedno, zaporno + denarno kazen. Omejitve so na cesti z razlogom!!
10 6
jedupančpil
07. 08. 2025 08.38
-1
če si "revež" si pač revež, se voziš s svojim jef... cliotom 110 po prehitevalnem pasu, vsi ostali so pa za zapret ? klošarija ena
4 5
RTVjeZAKON
07. 08. 2025 08.45
+2
Moj clio je šel 200 🤣🤣. Ne podcenjuj cliota
2 0
jablan
07. 08. 2025 08.53
Hahaha se mi je zdel da cloveka cenis po materialnih dobrinah 🐑
0 0
Anion6anion
07. 08. 2025 08.30
+1
Identiteta ni znana, globo pa so izdali! Butasto
7 6
Smalcat
07. 08. 2025 08.36
+4
Globo so izdali lastniku vozila potem se pa lahko on naprej meni kdo in kako bo prevzel kazen in točke
4 0
mojcd
07. 08. 2025 08.29
+5
So pa poceni ..900€ pa 3 mesece, pri nas je to polna....v vseh pogledih, ode izpit oz 18 pik, 1800€
6 1
wsharky
07. 08. 2025 08.29
+1
wow
2 1
GibbsNCIS
07. 08. 2025 08.27
+3
Identiteta voznika ni znana? Kako pa potem neznanemu vozniku daš kazen 900e in 3 mesce prepovedi vožnje?
5 2
Tariq Zarrar
07. 08. 2025 08.30
+5
Ni znana novinarjem in s tem javnosti, ker Policija in ostali organi tega ni izdala.
5 0
gggg1
07. 08. 2025 08.45
+1
Kazen vedno lahko izdas lastniku avtomobila. Ne rabiš ugotavljati, kdo je vozil. Se bo že lastnik zmenil z voznikom.
1 0
Deathstar
07. 08. 2025 08.22
+1
Pri nas pod 5k€ nebi šlo....
2 1
mojcd
07. 08. 2025 08.28
+1
Pri nas nad 90 na ure ne gre ...
5 4
zurc
07. 08. 2025 08.31
+2
9 pik in polovička ,600 eur ,če si pa tujec 1200 eur
2 0
