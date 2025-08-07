S porschejem panamero po avtocesti divjal s kar 321 km/h

Identiteta voznika ni znana. Omejitev hitrosti na odseku avtoceste, kjer ga je ujel radar, je 120 km/h, kar pomeni, da je vozil kar 201 km/h nad omejitvijo, poroča agencija Associated Press.

Iz policijske uprave Magdeburg so sporočili, da so mu izrekli globo v višini 900 evrov in prepoved vožnje za tri mesece.

Avtocesta A2, ki poteka od doline Ruhr do berlinske obvoznice, je sicer znana po prometnih zamaških, zaradi česar se je v zadnjem času zmanjšalo število primerov prekoračitve hitrosti.

Na številnih odsekih nemških avtocest sploh ni omejitev hitrosti. Oblasti in avtoklubi se že leta prepirajo o tem, ali naj se ta politika prekine ali nadaljuje.