S potapljajoče se naftne ploščadi rešili 110 delavcev, Hrvata še iščejo

Naftna ploščad v lasti družbe Borr Drilling se je v soboto zvečer potopila, poroča Net.hr. V času nesreče je bilo na njej 115 zaposlenih, večino katerih so uspeli reševalci rešiti.

Kot poročajo mediji, so pristojne službe rešile 110 oseb, iščejo pa še štiri delavce. Ena oseba je po zadnjih podatkih umrla.