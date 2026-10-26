S potapljajoče se naftne ploščadi rešili 110 delavcev, Hrvata še iščejo

Naftna ploščad v lasti družbe Borr Drilling se je v soboto zvečer potopila, poroča Net.hr. V času nesreče je bilo na njej 115 zaposlenih, večino katerih so uspeli reševalci rešiti.
Kot poročajo mediji, so pristojne službe rešile 110 oseb, iščejo pa še štiri delavce. Ena oseba je po zadnjih podatkih umrla.
Hrvaško zunanje ministrstvo je potrdilo, da je med pogrešanimi tudi hrvaški državljan. Hrvaško veleposlaništvo v Maroku, pristojno za Gabon, je v stiku s pristojnimi organi in izvaja vse potrebne diplomatske in konzularne dejavnosti za ugotovitev vseh okoliščin incidenta.
Ministrstvo in veleposlaništvo ostajata v stiku tudi z družino pogrešanega in še naprej pozorno spremljata razvoj razmer in iskalne dejavnosti, so dodali na ministrstvu.
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