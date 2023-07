S požari se spopadajo tudi na turističnih območjih v Turčiji

V bližini sredozemskega letovišča Kemer v turški pokrajini Antalya je gozdni požar zajel najmanj 120 hektarjev gozda. Oblasti so sporočile, da so za gašenje požara uporabili 10 letal za spuščanje vode in 22 helikopterjev. Preventivno so evakuirali več kot deset domov in bolnišnico.