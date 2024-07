S propelerskim Yakom nad ruske brezpilotnike

Letalo na fotografiji naj bi sestrelilo dva brezpilotnika ZALA 421-16E in šest brezpilotnikov serije Orlan-10/30, poroča The War Zone.

Lahki brezpilotnik ZALA 421-16E je namenjen predvsem za izvidovanje prvih linij bojišča, medtem ko brezpilotniki Orlan predvsem opravljajo nalogo nadzorovanja premikov nasprotnika in označevanja ciljev. V zadnjih nekaj dneh smo lahko videli več posnetkov, ki jih je objavila ruska stran in prikazujejo uničevanje ukrajinskih letal na tleh v Poltavi in Krivem Rogu. Kot so zapisali viri, so prav droni Orlan krožili okrog ukrajinskih letališč in skrbeli za usmerjanje napadov z balističnimi raketami.