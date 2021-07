S protestom od Facebooka zahtevali več nadzora nad dezinformacijami

Dogodek je organizirala skupina, imenovana Real Facebook Oversight Board, koalicija akademikov, strokovnjakov in voditeljev državljanskih pravic, ki so se združili, da bi se hitro odzvali na zaskrbljenost glede Facebooka in predsedniških volitev. Predsednik Joe Biden je najprej dejal, da Facebook 'ubija ljudi' z lažnimi informacijami o covidu-19, pozneje pa je pojasnil, da misli na razširjevalce dezinformacij na platformi. Kot kaže, se je skliceval na poročilo Centra za boj proti digitalnemu sovraštvu (CCDH), ki je identificiralo 'ducat dezinformacij' - 12 posameznikov, za katere je poročilo ugotovilo, da so odgovorni za 73 odstotkov proti cepilne vsebine na Facebooku.