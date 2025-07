S puško v stolpnico: 27-letnik ubil štiri ljudi, nato sodil še sebi

Posnetki varnostnih kamer kažejo moškega s sončnimi očali in puško, ki vstopa v poslopje v lasti enega od najstarejših nepremičninskih podjetij v mestu Rudin Management na aveniji Park med 51. in 52. ulico na Manhattnu, je poročal New York Times .

Kmalu zatem so v poslopju na 33. nadstropju, kjer ima pisarne podjetje Rudin, odjeknili streli, pri čemer je bil ubit policist in še več ljudi. New York Post je navedel, da so bile ubite še najmanj štiri osebe, šest pa je bilo ranjenih. Strelec naj bi se potem zabarikadiral na 33. nadstropju in pozneje ubil še sebe, poroča Post.

"Prizorišče je pod nadzorom, osamljeni strelec pa je onesposobljen," je na omrežju X objavila newyorška policijska komisarka Jessica Tisch, ki ni navedla morebitnega motiva za dejanje in tega, kako je bil strelec onesposobljen.

V poslopju, v katerem je prišlo do napada, imajo pisarne tudi ameriška poklicna nogometna liga NFL, investicijski velikan Blackstone in finančno podjetje KPMG.

Kmalu po napadu so okrepljene policijske enote izpraznile stavbo in nekaj okoliških zgradb, prizorišče pa so nadzorovali policijski helikopterji.

New York Post navaja, da je policija ob mrtvem strelcu našla polavtomatsko puško vrste AR-15, ki je priljubljeno sredstvo množičnih strelcev v ZDA za tovrstne napade.