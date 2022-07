S salmonelo okužena čokolada ni prišla v prodajno verigo

"Glede na izsledke notranje preiskave Barry Callebaut lahko potrdi, da noben čokoladni izdelek, ki je bil v proizvodnem obratu v belgijskem kraju Wieze okužen s salmonelo, ni vstopil v maloprodajno verigo," je podjetje zapisalo v sporočilu za javnost.

Ob tem so dodali, da bodo po končani analizi vse čokoladne proizvodne linije v Wiezeju očistili in razkužili ter šele nato znova zagnali proizvodnjo.

Švicarska skupina Barry Callebaut velja za največjega prodajalca kakavovih in čokoladnih izdelkov na svetu, svoje proizvode pa dobavlja podjetjem, kot so Hershey, Mondelez, Nestle in Unilever. Družba zaposluje več kot 13.000 ljudi in ima po svetu več kot 60 proizvodnih obratov.