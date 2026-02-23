S sedežnice na Jahorini padel že drugi otrok

Na smučišču Jahorina se je včeraj zgodila nesreča. Devetletna deklica je zdrsnila s sedežnice in padla v globino. Zahvaljujoč hitremu odzivu drugih smučarjev, so preprečili najhujše, piše Drina info. Spletni portal je na Instagramu objavil tudi posnetek dogajanja – na njem je videti dve osebi, ki držita otroka, ki visi s sedežnice, medtem ko dva tečeta, da bi ga ujela. Na pomoč prihiti še več smučarjev, ki pod otrokom razprostrejo mrežo. Deklico nato pozivajo, naj se spusti.
Za zdaj ni znano, ali je bil otrok poškodovan. Bosanski mediji domnevajo, da gre za devetletno deklico, ki je bila na šestsedežnici na Prači skupaj z babico iz Čačka.
Moški, ki je bil na kraju dogodka, je za Telegraf povedal, kaj se je zgodilo. "Bil sem poleg, a sem v tistem trenutku gledal stran in nisem opazil, da je deklica zdrsnila. Zgodilo se je, še preden smo spustili varnostno ograjo. Visela je in se le z eno roko držala sedežnice. Potem sem videl moškega, ki je fantu poleg sebe podal smučarski palici in jo zgrabil z obema rokama ter jo nekoliko potegnil gor, a je ni mogel povsem," je opisal. Kot je dodal, se je prestrašil, ko je spoznal, kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi ustavili sedežnice in bi ta zapeljala še višje.
Kričala, da ne zdrži več
"Deklica je kričala, da ne zdrži več, na srečo so takrat prihiteli ljudje s smučišča in pod njo razprli mrežo. To je trajalo nekaj minut, a se je na srečo vse dobro končalo. Pozneje sem videl, ko je vstala. Vse je bilo v redu, tudi starši so prišli ponjo," je še povedal.
Iz Olimpijskega centra (OC) Jahorina so medtem sporočili, da se je indicent zgodil zaradi neprimernega vedenja med uporabo sedežnice.
"Včeraj je hiter in profesionalen odziv naših zaposlenih preprečil morebiten incident na začetni postaji šestsedežnice Skočina. S pravočasnim posredovanjem je bila situacija takoj pod nadzorom, brez posledic za uporabnike žičnice," so zapisali v sporočilu za javnost. "S tem apeliramo na vse smučarje, še posebej pa na starše in skrbnike, da pri uporabi žičnice dosledno upoštevajo predpisala pravila. Odgovorno ravnanje je ključnega pomena za varen in nemoten prevoz vseh uporabnikov. Varnost ostaja naša absolutna prioriteta, odvisna pa je tudi od sodelovanja in odgovornosti vseh, ki uporabljajo smučarsko infrastrukturo," so še dodali.
Podobna nesreča se je sicer na Jahorini zgodila pred štiri dnevi. Otrok, ki je padel s sedežnice, je utrpel poškodbe noge. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju.
