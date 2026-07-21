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S sekiro in kladivom nad potnike na vlaku: v zapor ne bo šel

Dunaj, 21. 07. 2026 21.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Nemški vlak

Leto dni po napadu s sekiro in kladivom na hitrem vlaku med Hamburgom in Dunajem je sodišče v nemškem Regensburgu izreklo sodbo 21-letnemu sirskemu beguncu, ki je v napadu hudo poškodoval štiri ljudi. Čeprav mu je sodilo zaradi več poskusov uboja, v zapor ne bo odšel. Sodišče je odločilo, da ostane v psihiatrični bolnišnici, saj zaradi duševne bolezni ob napadu ni bil prišteven.

Napad se je zgodil 3. julija lani na vlaku ICE 91, ki je bil na poti iz Hamburga proti Dunaju. Na vlaku je bilo približno 500 potnikov, ko je takrat 20-letni Mohamad A. zgrabil sekiro in kladivo ter začel napadati potnike. Med huje poškodovanimi je bil tudi strojevodja.

Po oceni sodišča je zgolj naključje, da v napadu ni nihče umrl.

V Avstrijo prišel kot mladoletni begunec

Napadalec je leta 2021 kot mladoletnik brez spremstva po treh letih bega prek Turčije prispel v Avstrijo, kjer je dobil status begunca. Prijavljen je bil na Dunaju.

Kot poročajo avstrijski mediji, je bil že pred napadom dvakrat pravnomočno obsojen. Enkrat zaradi hude telesne poškodbe v Salzburgu, drugič zaradi upiranja državnim organom.

Nemške oblasti so med postopkom ugotovile, da napadalec trpi za shizofrenijo s paranoidnimi blodnjami in izgubo stika z resničnostjo.

Sodišče je presodilo, da v času napada zaradi bolezni ni bil sposoben ravnati v skladu z zavedanjem, da je njegovo dejanje protipravno, zato po nemškem kazenskem pravu ni kazensko odgovoren.

Namesto zaporne kazni bo ostal v psihiatrični bolnišnici.

Žrtve še vedno trpijo zaradi posledic

Za žrtve sodni epilog pomeni le malo zadoščenja. Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung nekateri še danes trpijo zaradi glavobolov, vrtoglavice in paničnih napadov pri vožnji z javnim prevozom. Mnogi napad še vedno podoživljajo v nočnih morah. Nekateri zato menijo, da je odločitev sodišča posmeh žrtvam. 

Na avstrijskem notranjem ministrstvu so medtem potrdili, da se postopek za odvzem statusa begunca, ki se je začel že po napadu, nadaljuje tudi po izreku sodbe.

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