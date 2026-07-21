S sekiro in kladivom nad potnike na vlaku: v zapor ne bo šel

Napad se je zgodil 3. julija lani na vlaku ICE 91, ki je bil na poti iz Hamburga proti Dunaju. Na vlaku je bilo približno 500 potnikov, ko je takrat 20-letni Mohamad A. zgrabil sekiro in kladivo ter začel napadati potnike. Med huje poškodovanimi je bil tudi strojevodja. Po oceni sodišča je zgolj naključje, da v napadu ni nihče umrl.

V Avstrijo prišel kot mladoletni begunec

Napadalec je leta 2021 kot mladoletnik brez spremstva po treh letih bega prek Turčije prispel v Avstrijo, kjer je dobil status begunca. Prijavljen je bil na Dunaju. Kot poročajo avstrijski mediji, je bil že pred napadom dvakrat pravnomočno obsojen. Enkrat zaradi hude telesne poškodbe v Salzburgu, drugič zaradi upiranja državnim organom. Nemške oblasti so med postopkom ugotovile, da napadalec trpi za shizofrenijo s paranoidnimi blodnjami in izgubo stika z resničnostjo. Sodišče je presodilo, da v času napada zaradi bolezni ni bil sposoben ravnati v skladu z zavedanjem, da je njegovo dejanje protipravno, zato po nemškem kazenskem pravu ni kazensko odgovoren. Namesto zaporne kazni bo ostal v psihiatrični bolnišnici.

Žrtve še vedno trpijo zaradi posledic