Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

S sekiro nad šolo, s psihiatrije pobegnil v Kolumbijo, za vrnitev 200 tisočakov

Berlin, 09. 08. 2026 14.53 pred enim dnevom 3 min branja 19

Avtor:
N.Š.
Psihiatrija

Nemške davkoplačevalce bo vrnitev moškega, ki je pred skoraj dvema desetletjema izvedel krvavi napad na šolo v Ansbachu, stala skoraj 195.000 evrov. Čeprav so oblasti sprva napovedovale, da bodo stroške izterjale od storilca, se je zdaj izkazalo, da za to nimajo pravne podlage. Vse stroške bo tako krila država.

Gre za danes 35-letnega Georga R., ki je septembra 2009 kot 18-letni dijak z molotovkami in sekiro napadel svojo nekdanjo šolo v bavarskem Ansbachu. V napadu je bilo poškodovanih 15 ljudi.

Leta 2010 ga je deželno sodišče obsodilo na devet let mladoletniškega zapora, hkrati pa odredilo njegovo časovno neomejeno namestitev v forenzični psihiatrični bolnišnici, saj je presodilo, da zaradi duševnega stanja predstavlja nevarnost za okolico.

Pobeg med neodvisnim izhodom

Šestnajst let po napadu je sledil nov zaplet. Avgusta lani je Georg R., ki je bil po oceni strokovnjakov takrat obravnavan kot nenevaren, izkoristil nenadzorovan izhod iz psihiatrične bolnišnice v Erlangnu in pobegnil iz Nemčije.

Njegova pot se je končala v Kolumbiji, kjer so ga po približno dveh tednih izsledili in prijeli.

Ker so nemške oblasti ocenile, da prevoz z rednim letalom ni varen, so za njegovo vrnitev organizirale poseben čarterski let. Prav ta je glavni razlog, da je operacija stala približno 195.000 evrov.

Ko je bil Georg R. novembra lani vrnjen v Nemčijo, je tožilstvo v Ansbachu javno napovedalo, da bo skušalo stroške izterjati od njega.

Toda po dodatnem pravnem pregledu se je izkazalo, da takšna možnost sploh ne obstaja.

Kot je za Focus Online potrdil višji državni tožilec Jonas Heinzlmeier, je bilo preverjeno, ali obstaja pravna podlaga za povračilo stroškov, vendar je odgovor negativen. Razlog sega v leto 2010.

Pobeg je izkoristil za skok do Kolumbije.
Pobeg je izkoristil za skok do Kolumbije.
FOTO: Shutterstock

Ena odločitev iz leta 2010 danes pomeni račun za davkoplačevalce

Ob izreku sodbe je namreč deželno sodišče uporabilo določbo nemškega Zakona o mladoletniškem sodstvu, ki omogoča, da se mladoletnemu storilcu ne naloži plačila stroškov postopka.

Sodišče je takrat odločilo prav to – Georgu R. ni bilo treba nositi stroškov postopka.

Ker nemško pravo med te stroške uvršča tudi stroške izvrševanja sodbe, to pomeni, da država danes od njega ne more zahtevati niti povračila skoraj 195.000 evrov, porabljenih za njegovo izsleditev in vrnitev iz Kolumbije.

Račun bo zato v celoti ostal na plečih davkoplačevalcev, ker je sprožilo val jeze v javnosti. 

Pobeg sam po sebi ni kaznivo dejanje

Zanimivo je, da se Georg R. s pobegom iz psihiatrične bolnišnice po nemškem pravu ni kazensko odgovarjal. Njegov pobeg pomeni zgolj kršitev hišnega reda ustanove, ne pa novega kaznivega dejanja.

To pomeni, da je bila celotna mednarodna iskalna akcija izvedena na podlagi že pravnomočne sodbe iz leta 2010, naloga za izvršitev ukrepa in kolumbijske zakonodaje o tujcih.

Georg R. je po vrnitvi znova nameščen v forenzični psihiatrični bolnišnici Klinikum am Europakanal v Erlangnu.

Tudi to pa spet razburja javnost. Po informacijah Focus Online ima trenutno odobreno t. i. stopnjo sprostitve C, kar pomeni, da se lahko brez spremstva giblje po območju bolnišnice in odide tudi v mesto.

Mesečno prejema 76 evrov žepnine, redno obiskuje terapevtske pogovore z zdravniki in zdravstvenim osebjem, psihiatričnih zdravil pa že nekaj let ne jemlje redno.

Po navedbah nemških medijev sicer njegova skorajšnja odpustitev iz ustanove trenutno ni predvidena.

Primer sproža razpravo

Razkritje je v Nemčiji sprožilo razpravo o dveh vprašanjih. Prvo je, kako je lahko pacient, ki je bil zaradi nevarnosti za okolico nameščen v forenzični psihiatrični bolnišnici, sploh dobil možnost nenadzorovanega izhoda, ki ga je izkoristil za pobeg na drugo celino.

Drugo pa je pravno vprašanje, ali je smiselno, da država tudi v primerih tako dragih mednarodnih operacij nima nobene možnosti zahtevati povračila stroškov od storilca.

Primer skrbi za nemalo razburjenja, kritiki pa pravijo, da se bo spet tresla gora, rodila pa miš, saj da podobnih določil, ki obsojencem omogočajo izigravanje sistema, v nemški zakonodaji menda ne manjka. 

pobeg kolumbija nemčija
24ur.com Za nova dvigala skoraj še enkrat več – 2,66 milijona evrov
24ur.com Nespametni pohodniki bi morali povrniti del stroškov reševanja
24ur.com Francoski župan: Alpinisti bi morali za vzpon na Mont Blanc plačati 15.000 evrov
24ur.com 'Nimam srca pogledati ljudem v oči in reči, da sem zapravil dve milijardi'
24ur.com 100 evrov za vsak prestani dan v zaporu zaradi neplačanih glob
24ur.com Višje sodišče potrdilo: NIJZ bo moral plačati 40.000 evrov kazni
24ur.com Po Ljubljani sta razstreljevala bankomate, zdaj bosta morala v zapor
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HitraVeverca
10. 08. 2026 09.21
VI pišete o krvavem svetu. Mi pa vemo, da imamo doma probleme. V celju s sekiro razbil 2-3 stanovanja, lokal bil pripeljan na UKC s celjsko policijo.. pokozlan, grozil zravnici, pa nič? Moški je baje na prostosti po 48 urah... a smo mi normalni? Kdaj bomo nasilju rekli dovolj in prepoznali psihopate na pohodu????
Odgovori
+1
1 0
HitraVeverca
10. 08. 2026 09.22
(ne to ni stara zgodba, dogodek se je zgodil ta vikend)
Odgovori
0 0
yolli
09. 08. 2026 19.20
Kako ni varen prevoz z avijonom.....Uspava se ga in se zraven da še dva policista.....strošek max 5000€
Odgovori
+7
7 0
smetilka
09. 08. 2026 17.44
noro kaj vse se danes tolerira in kaj vse plačujemo davkoplačevalci. zaton civiliziranega sveta.
Odgovori
+5
7 2
medusa
09. 08. 2026 17.00
Se odskodnino naj zahteva od butlov.
Odgovori
+3
6 3
Uporabnik1842130
09. 08. 2026 16.19
bi ga tam pustil pa nebi mel več problemov z njim, pa še stroškov bi se rešili
Odgovori
+12
13 1
NeMeBasat
09. 08. 2026 16.16
Skratka, Nemci se vseskozi nekaj razburjajo…
Odgovori
+0
5 5
mackon08
09. 08. 2026 15.56
Pa od kje bi njemu vzeli denar?
Odgovori
+4
5 1
Pinokio
09. 08. 2026 17.48
Nerazumljivo je, da je ob tako visokem dolgu prejemal 76 EUR mesečnega prihodka. Če to seštejemo za dobo cca dobrih 8000 EUR. Si jih je zasluži z delom ali prostovoljnim prispevkom državljanov? Tako hvaljeni Nemci, pa skoraj enaki zakoni in sodišča kot pri nas.
Odgovori
+2
3 1
juventina10
09. 08. 2026 15.50
mar bi ga tam pustili.kako pa je prišel do tam,kako je z dokumenti?
Odgovori
+10
11 1
jedupančpil
09. 08. 2026 15.41
pa take je sam za likvidirrat
Odgovori
+9
10 1
Medo888
09. 08. 2026 15.39
Inžinir ?
Odgovori
+5
7 2
stumfeta
09. 08. 2026 16.12
Ne.
Odgovori
+1
3 2
juventina10
09. 08. 2026 16.49
doktor profesor.
Odgovori
+0
2 2
stumfeta
09. 08. 2026 16.52
Zanimivo, niti to ne. Ampak eni pač morajo vztrajat, pa če je res al pa če ni.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897