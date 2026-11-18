Moški, oborožen s sekiro, je aprila vdrl skozi varovano območje letališča in uničil ameriško vojaško letalo, ki je bilo parkirano na irskem letališču, so sporočili ameriški tožilci. 48-letni Daithi O'Corrain naj bi prerezal hidravlične cevi, razbil instrumente v pilotski kabini in v rezervoarje za gorivo stresel kovinske kroglice, navaja Guardian.

O'Corrain je obtožen uničevanja premoženja ameriške vlade, izhaja iz obtožnice, ki so jo v torek razkrili na sodišču na Manhattnu. Moški ni v ameriškem priporu, datum njegovega prvega zaslišanja pred sodiščem pa še ni določen, poroča tiskovna agencija AP. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do deset let zapora.

Ameriško vojaško letalo C-130 Hercules Nacionalne garde, vredno 60 milijonov dolarjev (približno 55,2 milijona evrov), je bilo namenjeno na vojaško misijo v tujino. Po navedbah ameriških tožilcev je zaradi poškodb neuporabno in ne bo nikoli več poletelo, poroča Guardian.

O'Corraina, ki ga njegovi podporniki opisujejo kot neodvisnega mirovnega aktivista, je irska policija aretirala takoj po napadu. Obtožili so ga povzročitve kaznive škode in nezakonitega vdora na tujo posest. Ameriški zvezni tožilec za Manhattan Jamie McDonald je dejal, da obtožnica pošilja "jasno in odločno sporočilo, da napadi na ameriško vojaško premoženje – in s tem na našo nacionalno varnost – ne bodo tolerirani".

Na spletni platformi za zbiranje sredstev, ki so jo organizirali ljudje, ki se predstavljajo kot O'Corrainovi prijatelji, so zapisali, da je letalo C-130 onesposobil v znak protesta proti ameriški vojni z Iranom ter zaradi podpore, ki jo ZDA nudijo Izraelu v vojni v Gazi. Po navedbah ameriških tožilcev je O'Corrain napad načrtoval več mesecev.