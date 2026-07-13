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Z vrha Nata na vodni skuter in tobogan: 'Račune sem plačal sam'

Budimpešta, 13. 07. 2026 10.14 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
M.V.
Peter Magyar na skuterju

Madžarski premier Peter Magyar si je po koncu vrha Nata v Turčiji privoščil dopust sinovoma. Na socialnih omrežjih je objavil video, v katerem se vozi z vodnim skuterjem, spušča po toboganu in se z otrokoma sprehaja po plaži v Antalyi. Objava pa mu je prinesla tudi številne kritike, saj ga nekateri obtožujejo, da je dopustoval na račun državnih stroškov.

"Majhna posebna objava za propagandiste. Z otroki sem preživel podaljšan vikend v Turčiji in vse stroške sem plačal sam. Brez helikopterja, brez predsedniškega apartmaja, ampak malo zabave in smeha." je dejal Peter Magyar. Ki skupnega stroška počitnic ni razkril, je pa dejal, da je šlo za zasebno letovanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Madžarski premier je sicer že prej napovedal, da bo po vrhu Nata štiri dni preživel s svojimi otroki na turški obali in poudaril, da bo potne in osebne stroške kril zasebno. Sporočil je tudi, da ni uporabil proračuna predsednika vlade in da je namesto vojaškega letala izbral komercialni let.

Po poročanju madžarskih medijev je Magyar dejal, da bo med bivanjem v tujini ostal v stiku s člani vlade in prejemal informacije, preden bo sprejel pomembne odločitve.

Pred vrhom je obiskal Istanbul in Kocaeli, kjer si je ogledal spominsko hišo Imreja Thökölyja, zgodovinskega madžarskega voditelja. 

Péter Magyar Turčija dopust

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KOMENTARJI12

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vojko Kos
13. 07. 2026 11.18
Ali politik ne sme na dopust kot vsak navaden delavec?!
Odgovori
0 0
turkiz
13. 07. 2026 11.14
Ta že ne. Je preveč pameten. Mađari imajo z njim srečo.
Odgovori
0 0
Banion
13. 07. 2026 11.09
povsod enako in vsi so enaki, žal pri teh novonastalih politikih in bogataših ni morale.
Odgovori
-2
0 2
123soba
13. 07. 2026 11.04
Ni kot jle bil golob, pa jajo
Odgovori
-1
1 2
daiči
13. 07. 2026 10.59
ja kdo si pa bo prvosu jeta pa morje ce ne tale k je zdj taglavn na madzarskem, sj nima sam 2 jurja place
Odgovori
+4
4 0
Colgate
13. 07. 2026 10.55
Ni kot Orban
Odgovori
+2
3 1
bu?e24 1
13. 07. 2026 10.46
Važen da tvoj sveti brez greha hodi krvav po svetu
Odgovori
0 0
Ančo
13. 07. 2026 10.42
A to kar je pa Golob delal in potoval na tekme je bilo pa OK? Res brez komentarja. Kakšna dvoličnost. Brez primere!
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+0
5 5
Vojko Kos
13. 07. 2026 11.20
A Janševa jadranja s tajkuni pa so bila placana iz lastnega zepa?! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Sarko Sarko
13. 07. 2026 10.33
kaj pa je golob delal- vse plačali davkoplačevalci
Odgovori
+4
11 7
Vojko Kos
13. 07. 2026 11.20
Janša pa vse plača sam! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Pajo_36
13. 07. 2026 10.28
ok, ampak itak je varovanje tudi, tako da ne vem no, opazujem, meni drugače nisi ne vem kako različen od Orbana.
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-7
0 7
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