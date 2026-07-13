Z vrha Nata na vodni skuter in tobogan: 'Račune sem plačal sam'

"Majhna posebna objava za propagandiste. Z otroki sem preživel podaljšan vikend v Turčiji in vse stroške sem plačal sam. Brez helikopterja, brez predsedniškega apartmaja, ampak malo zabave in smeha." je dejal Peter Magyar . Ki skupnega stroška počitnic ni razkril, je pa dejal, da je šlo za zasebno letovanje.

Madžarski premier je sicer že prej napovedal, da bo po vrhu Nata štiri dni preživel s svojimi otroki na turški obali in poudaril, da bo potne in osebne stroške kril zasebno. Sporočil je tudi, da ni uporabil proračuna predsednika vlade in da je namesto vojaškega letala izbral komercialni let.

Po poročanju madžarskih medijev je Magyar dejal, da bo med bivanjem v tujini ostal v stiku s člani vlade in prejemal informacije, preden bo sprejel pomembne odločitve.

Pred vrhom je obiskal Istanbul in Kocaeli, kjer si je ogledal spominsko hišo Imreja Thökölyja, zgodovinskega madžarskega voditelja.