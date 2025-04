S Signala na Gmail: nov hud varnostni spodrsljal Mika Waltza

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz in drugi visoki uradniki vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa so za uradne komunikacije uporabljali tudi Googlovo elektronsko pošto Gmail, ne le aplikacijo Signal, v katero so marca pomotoma vključili novinarja, poroča ameriški časnik Washington Post.

Časnik piše, da so Waltzevi sodelavci preko Gmaila pošiljali občutljive vojaške podatke o tekočih spopadih v svetu, Waltz pa je med drugim na ta način pošiljal informacije o svojem urniku in drugo službeno dokumentacijo.

Uporaba zasebne elektronske pošte je tvegana, ker tuje obveščevalne agencije zelo zanimajo urniki visokih vladnih uradnikov in druge informacije, še navaja časnik. Komunikacija prek Gmaila je v primerjavi z aplikacijo Signal še precej manj zavarovana.

Waltz se je nedavno znašel v težavah, ker je marca v komunikacijo o napadih na jemenske hutijevce preko Signala vključil tudi urednika revije Atlantic Jeffreyja Goldberga. Washington Post ob tem piše, da je svetovalec za nacionalno varnost ZDA oblikoval še več podobnih klepetov na Signalu, med drugim o vojni v Ukrajini in razmerah v Somaliji. O tem je že v nedeljo poročal tudi Wall Street Journal.