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Da bi jo rešili iz bazena, so ji drugi kopalci odstrigli ujete lase

Sestri Levante, 16. 07. 2026 18.18 pred 42 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.P.
Deklica v bazenu

Enajstletnica, ki je po tem, ko je njene lase posrkalo v odtok bazena, ostala ujeta pod vodo, je še vedno v kritičnem stanju in ostaja na intenzivni negi. Čeprav preiskava nenavadne nesreče še vedno poteka, pa v javnost prihaja vse več informacij o njej. Incident se je po pisanju italijanskih medijev zgodil v le nekaj sekundah, obiskovalci letovišča pa so ji, da bi jo rešili, s škarjami odstrigli ujete lase.

Deklica je bazen v priljubljenem letovišču obiskala skupaj z mamo. Z družino iz Milana sta bili sicer vsako poletje redni obiskovalki tega letovišča v Sestri Levante, poroča Rai News.

V sredo se je tako odločila zaplavati v nižjem notranjem bazenu, ko se je v le nekaj sekundah zgodila nenavadna nesreča. Lasje so se ji zataknili v odtoku, enajstletnica pa je tako ostala ujeta pod vodo.

Preberi še Lase deklice posrkalo v odtok bazena, njeno stanje je kritično

Mimoidoči, ki so opazili, da deklica ne more izplavati na površje, so ji nemudoma priskočili na pomoč. Da so jo rešili, so morali naposled poseči po škarjah in najstnici odstriči lase.

Na kraju so posredovali tudi reševalci na bazenu ter nujna medicinska pomoč, pa tudi lastnik kompleksa, poroča portal. S helikopterjem so jo nato v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico Gaslini, kjer ostaja na intenzivni negi.

Pristojni podrobnosti nesreče trenutno še preiskujejo.

italija nesreča bazen deklica

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KOMENTARJI3

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Kekčeva Mojca
16. 07. 2026 19.12
Ojoj, hudo..Drugace pa so opozorilne table, da se je v javnih bazenih prepovedano potaplajati. Kje je bila mati? Pa tudi dolge lase je zazeljeno speti. Ce ne ze zaradi drugega, zaradi higienskih razlogov
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+1
1 0
a res1
16. 07. 2026 19.04
To, da so si obiskovalci pred reševalci pridobili škarje pa vse pove o reševalcih. Ali je spet prevod napačen. Upajmo, da bo vse OK.
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+0
1 1
Bagzii
16. 07. 2026 18.47
Podobna zgodba v Čatežu 2018, na srečo prisebni reševalci iz vode.
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+2
2 0
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