Da bi jo rešili iz bazena, so ji drugi kopalci odstrigli ujete lase

Deklica je bazen v priljubljenem letovišču obiskala skupaj z mamo. Z družino iz Milana sta bili sicer vsako poletje redni obiskovalki tega letovišča v Sestri Levante, poroča Rai News.
V sredo se je tako odločila zaplavati v nižjem notranjem bazenu, ko se je v le nekaj sekundah zgodila nenavadna nesreča. Lasje so se ji zataknili v odtoku, enajstletnica pa je tako ostala ujeta pod vodo.
Mimoidoči, ki so opazili, da deklica ne more izplavati na površje, so ji nemudoma priskočili na pomoč. Da so jo rešili, so morali naposled poseči po škarjah in najstnici odstriči lase.
Na kraju so posredovali tudi reševalci na bazenu ter nujna medicinska pomoč, pa tudi lastnik kompleksa, poroča portal. S helikopterjem so jo nato v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico Gaslini, kjer ostaja na intenzivni negi.
Pristojni podrobnosti nesreče trenutno še preiskujejo.
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