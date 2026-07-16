Da bi jo rešili iz bazena, so ji drugi kopalci odstrigli ujete lase

Deklica je bazen v priljubljenem letovišču obiskala skupaj z mamo. Z družino iz Milana sta bili sicer vsako poletje redni obiskovalki tega letovišča v Sestri Levante, poroča Rai News.

V sredo se je tako odločila zaplavati v nižjem notranjem bazenu, ko se je v le nekaj sekundah zgodila nenavadna nesreča. Lasje so se ji zataknili v odtoku, enajstletnica pa je tako ostala ujeta pod vodo.