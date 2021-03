S sklenitvijo partnerstva z rudnikom si je Tesla zagotovila dolgoročno oskrbo z nikljem

Nova Kaledonija, francosko čezmorsko ozemlje v jugozahodnem Tihem oceanu, ki turiste z vsega sveta privablja s peščenimi plažami in sinje modrim morjem, pa je ustanovitelja Tesle prepričala z rudnikom niklja. Pacifiški otok je četrti največji proizvajalec te kovine. Nikelj v večjih količinah med drugim pridobivajo še v Rusiji, Kanadi in Indoneziji. S porastom števila električnih vozil se je povečalo tudi povpraševanje po omenjeni kovini, saj je ta potrebna za litij-ionske baterije, ki pogajanjo električne avtomobile.

Ogromne zaloge niklja na Novi Kaledoniji so ključne za tamkajšnje gospodarstvo, rudnik Goro na jugu otoka pa ima potencial, da postane eden največjih svetovnih proizvajalcev niklja. Decembra sta ga lastnika – brazilski rudarski velikan Vale in država Francija – poskušala prodati švicarskemu trgovcu z blagom Trafigura.

Prebivalci so bili tako jezni zaradi izgube lokalnega lastništva in nadzora, da je to sprožilo propad vlade Nove Kaledonije in povzročilo stavko delavcev. Po novem dogovoru, ki so ga v četrtek sklenile neodvisne skupine, zveste stranke in avtohtoni Kanaki, bodo rudnik prodali konzorciju, ki zdaj vključuje zaposlene in tri pokrajine. Trafigura bo imela le 19-odstotni delež.

V skladu s sporazumom bo podjetje Tesla sodelovalo v "tehničnem in industrijskem partnerstvu", da bi pomagalo pri optimizaciji procesa in trajnostnem razvoju, surovino pa bo uporabljalo za proizvodnjo baterij. Njegovo vodstvo bo opravljalo tudi vlogo tehničnega svetovalca pri načrtovanju in izboljševanju proizvodnega procesa.

Pri podjetju Vale so dejali, da bo dogovor "omogočil nadaljevanje procesov s trajnostnim razvojem, ohranjanjem delovnih mest in zagotavljanjem stabilnega gospodarstva v državi".