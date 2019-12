S službeno kartico na svečanem kostumu korakal na čelu procesije

Novi predsednik britanske poslanske zbornice Hoyle bo kot kaže hitro tako priljubljen kot njegov predhodnik Bercow. Najprej je številne simpatije Britancev požel zaradi papige, ki ji je dal ime Boris in jo naučil reči "order, order", ob prvem zasedanju novega parlamenta pa je znova pritegnil pozornost, saj je na čelu procesije na svečanem kostumu nosil svojo službeno kartico.

Marsikateri Britanec – pa tudi kakšen drugi Evropejec, ki spremlja britansko politiko – je izrazil kanček razočaranja, ko je nekdanji predsednik britanske poslanske zbornice John Bercow sporočil, da odstopa s funkcije, ki jo je zasedal kar 10 let. S svojim huronskim opozarjanjem prepirljivih poslancev – 'Order, order!' (ekvivalent našemu: 'mir v v dvorani') – je namreč postal prepoznaven po vsem svetu. Med Britanci je bil priljubljen tudi zaradi svojega zanimivega stila, predvsem zaradi smešnih kravat, ki jih je rad nosil, in učinkovitosti pri obvladovanju britanskih poslancev.

V začetku novembra so izvolili njegovega namestnika. To je postal Sir Lindsay Hoyle, ki je tako kar 158. poslanec, ki bo lahko odrejal besedo drugim poslancem in usmerjal tok debate v poslanski zbornici.

Sir Lindsay Hoyle je bil na mesto novega predsednika poslanske zbornice imenovan v začetku novembra. FOTO: AP

In kot kaže se je novi predsednik poslanske zbornice že prikupil številnim Britancem, saj je danes na prvo zasedanje novega britanskega parlamenta prišel v svečanem kostumu, na katerega je pripel svojo službeno kartico. Na čelu procesije je korakal s službeno kartico s svojo fotografijo in imenom na prsih, čemur so se nasmihali tudi nekateri poslanci in prisotni v dvorani.

Kartica je precej izstopala na svečanem kostumu. FOTO: AP

Na Twitterju je njegova kartica takoj postala tema dneva. "Sem njegov velik oboževalec" in "To je najboljša stvar, ki se je zgodila letos," sta le dva komentarja, ki jih je sprožil. Službena kartica, s katero se zaposleni identificirajo pri vhodu na delovno mesto in s katero odpirajo vrata, namreč ni nekaj, kar pogosto vidimo pri politikih. Zato je eden od uporabnikov Twitterja izpostavil, zakaj je ta podrobnost tako smešna: "Všeč mi je dejstvo, da Lindsay Hoyle še vedno nosi svojo kartico. Kot da bi ga vratarji ustavili, če bi želel v parlament in je ne bi imel."

Nekdo drug je prav tako izrazil navdušenje nad njegovo doslednostjo pri nošenju kartice na slavnostnem kostumu in dodal: "Mislim, da te nihče ne bo ustavil, Lindsay."

Sicer je Hoyle požel veliko simpatij, ko je javnost izvedela, da ima papigo z imenom Boris (ime je dobila po britanskem premierju Borisu Johnsonu), ki jo je naučil reči "order, order". Za The Sunday Times je razkril še, da ima poleg papige tudi želvo Maggie in dva psa – Betty (ime je dobila po nekdanji predsednici poslanske zbornice Betty Boothroyd) in Gordona (po Gordonu Brownu, nekdanjem predsedniku britanske vlade). Svoje živali zna krotiti, zdaj pa bo moral krotiti še poslance.

