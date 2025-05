S službeno kreditno kartico zapravljala in potovala

31-letna Britanka je štiri leta na račun ogoljufanja svojega delodajalca živela razkošno življenje. S službeno kreditno kartico in izdanimi lažnimi računi je zapravljala v dragih veleblagovnicah, privoščila pa si je tudi počitnice v Mehiki, Turčiji in v Dubaju. Sodišče jo je obsodilo na pet let in 10 mesecev zaporne kazni.