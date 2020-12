'S smrtjo Giscarda d'Estainga smo izgubili velikega Evropejca'

"Valery Giscard d'Estaing bo ostal predsednik, ki je moderniziral Francijo," je tvitnil eden od njegovih naslednikov, socialist Francois Hollande, ki je bil na položaju med letoma 2012 in 2017. Dodal je, da je Giscard d'Estaing prispeval tudi h krepitvi francosko-nemškega tandema v Evropski uniji. Nekdanji konservativni predsednik Nicolas Sarkozy , ki je Francijo vodil med letoma 2007 in 2012, pa je Giscard d'Estainga označil za predsednika, ki je Franciji povrnil čast.

Od leta 2002 je vodil konvencijo o prihodnosti Evropske unije, ki je dosegla konsenz o prihodnji temeljiti reformi povezave, zapisani v predlogu ustavne pogodbe EU. Ustavno pogodbo so v Franciji in na Nizozemskem zavrnili, so pa pomembne dele te pogodbe vključili v lizbonsko pogodbo.

Zavedni Evropejec Valery Giscard d'Estaing , ki je Francijo vodil med letoma 1974 in 1980,, velja za predsednika, ki je v državi uvedel številne reforme. V času njegovega predsednikovanja so v Franciji med drugim uzakonili sporazumno razvezo zakonske skupnosti in legalizirali splav.

Giscarda d'Estainga so zaradi covida-19 sprejeli v bolnišnico v Toursu, od koder so ga v začetku novembra odpustili po petih dneh. Pokopali ga bodo v družinskem krogu, so sporočili njegovi svojci.

Pahor: Francija in Evropa sta izgubili velikega Evropejca

Predsednik republike Borut Pahor je ob smrti nekdanjega francoskega predsednika Valeryja Giscarda d'Estainga zapisal, da sta Francija in Evropa izgubili velikega Evropejca, ki se je zavzemal za tesnejše evropsko sodelovanje. Na ministrstvu za zunanje zadeve pa so zapisali, da nas njegova predanost spodbuja k sodelovanju za enotno EU.

Pahor je v slovenščini in francoščini tvitnil, da je francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu izrazil iskreno sožalje ob smrti Giscarda d'Estainga. Kot je dodal, je v sožalnem pismu poudaril, da sta Francija in Evropa izgubili velikega Evropejca in državnika, ki se je vztrajno zavzemal za tesnejše evropsko povezovanje in je Evropo videl kot moderno družbo napredka.

Zunanje ministrstvo je že pred tem zapisalo, da se Slovenija spominja francoskega državnika in velikega Evropejca. "Njegova močna in strastna predanost v vlogi prvega predsednika konvencije o prihodnosti Evrope nas spodbuja k sodelovanju za enotno EU," so tvitnili.