S smučmi bo 100 km capljal po asfaltu in po tleh vlekel kitajsko zastavo

Čeprav so že tik pred vrati in je dejstvo, da ne bodo odpovedane, letošnje olimpijske igre z izbiro lokacije še vedno dvigujejo prah. Proti prizorišču na Kitajskem so z različnimi gestami glas dvignile že številne znane in manj znane osebnosti. Zadnji v vrsti je tibetanski glasbenik Loten Namling, ki si je danes nadel smuči in se iz Berna odpravil v 100 kilometrov oddaljeno Lozano, kjer je sedež Mednarodnega olipmijskega komiteja (Mok). Tja naj bi prispel prav ob odprtju iger.

icon-expand Smuči na nogah, tibetanska zastava na hrbtu, kitajska na tleh. FOTO: AP

Namling je znani aktivist, ki že vrsto let živi in ustvarja v Švici, s svojo lutnjo pa potuje po vsem svetu, njegovo glasbo in sporočilo miru je hvalil tudi Dalajlama. Tokrat se je odločil ostati v domačih logih in od tam opozoriti na dogajanje na drugem koncu sveta. S protestnim pohodom želi v luči prihajajočih zimskih olimpijskih iger v Pekingu pozvati k bojkotu in opozoriti na kitajski odnos do Tibeta. Zato si je nadel smuči, si tibetansko zastavo simbolično privezal na hrbet, kitajsko pa vlekel po tleh. V taki opravi namerava hoditi ves teden, da bi dosegel 100 kilometrov oddaljeno Lozano, kjer je sedež Moka. Otvoritvena slovesnost OI bo 4. februarja.

Pozivi k bojkotu so se kar vrstili Tudi priprave na 24. zimske olimpijske igre so potekale ob številnih pozivih k bojkotu. Več športnikov je izkoristilo svoj družbeni doseg v tem pogledu, kitajska komunistična oblast pa se še naprej dosledno upirala politizaciji športa, medtem ko je Mok poudarjal, da ni v njegovi pristojnosti, "da državam zapoveduje, kaj lahko in kaj ne smejo narediti”. Že ob prižiganju in predaji olimpijskega ognja so glasno protestirali sicer maloštevilni zagovorniki človekovih pravic. Ti so na slovesno ceremonijo v antični Olimpiji vdrli s tibetansko zastavo ter napisi proti genocidu v luči številnih odprtih vprašanj glede etničnih manjšin v Tibetu in Šindžjang, kjer prebivajo večinsko muslimanski Ujguri, ter kitajskega zatiranja v nekdanji britanski koloniji Hongkong.

Nekaj dni po protestih ob prižiganju plamenice je turški košarkar v ligi NBA Enes Kanter predsednika Ši Džinpinga označil za "brutalnega diktatorja" in kritiziral Kitajsko glede pomembnih etničnih vprašanj. Kiitajci so zato iz javnega predvajanja odstranili tekme njegove ekipe Boston Celtics in v organizaciji Mednarodna kampanja za Tibet so dejali, da je tak odziv na Kanterjevo sporočilo "še en dokaz, da je Kitajska napačna izbira za izvedbo olimpijskih iger". Vsem velikim voditeljem so ob številnih drugih zahtevah aktivistov v boju za človekove pravice predlagali tudi diplomatski bojkot olimpijskih iger, vseeno pa niso predlagali popolnega bojkota Kitajske.