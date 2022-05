S spremljanjem gibanja oči do najboljšega obroka

Strokovnjake namreč zanima, kako na našo izbiro vplivajo informacije. Ko je hrana izbrana, pa mora biti tudi hranljiva. Kuharji in znanstveniki so zato med drugim sestavili jed, ki vsebuje polovico sadja in zelenjave, četrtino beljakovin in četrtino ogljikovih hidratov. Pomembna pa je tudi kakovost živil in njihov vpliv na človeško telo. Svetovna zdravstvena organizacija namreč opozarja, da se je pojavnost debelosti od leta 1975 potrojila, kombinacija znanosti in tehnologije pa bi lahko ljudem pomagala do boljšega zdravja.