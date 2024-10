S štirimesečno zamudo le odpluli na triletno pustolovščino okoli sveta

Ladja Odyssey družbe Villa Vie Residences je v ponedeljek zvečer malo po 23. uri končno odplula iz pristanišča v Belfastu. Po številnih zamudah in tehničnih težavah so morali številni gostje nenačrtovano podaljšati bivanje na Severnem Irskem. Ladijske kabine in storitve, ki so jih drago plačali, so sicer v tem času lahko uporabljali, a spati so vseeno morali v hotelih, saj so na ladji izvajali popravila.