S svetovnim uspehom združili narod, potem pa je Thompson 'vse pokvaril'

OGLAS

"Ponosni smo, ker nam je uspelo združiti ves narod," je v imenu hrvaških rokometašev po uspehu na svetovnem prvenstvu, s katerega so po porazu z Danci prinesli srebro, povedal vratar Dominik Kuzmanović. A enotnost ni trajala dolgo. Pesem kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš, šta je bilo" je med svetovnim prvenstvom postala neuradna himna rokometašev in razburili so že, ko so jo na ves glas prepevali na letalu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Da je bila zadeva še hujša, so hrvaški rokometaši Thompsona, sicer znanega po poveličevanju ustaštva, prosili, naj poje na njihovem sprejemu v Zagrebu. "Glede izbora glasbenih izvajalcev poudarjam, da se pri organizaciji sprejema upoštevajo predvsem želje športnikov in športnih zvez, saj so prav njihovi uspehi razlog za zbiranje občanov in navijačev. Hrvaška rokometna zveza in hrvaška reprezentanca sta jasno izrazili željo, da bi na sprejemu poleg drugih nastopajočih nastopil tudi Marko Perković Thompson, čigar pesem Ako ne znaš, šta je bilo je postala nekakšna himna te generacije rokometašev," je v pismu, ki ga je objavil zagrebški Večernji list, zapisal hrvaški premier Andrej Plenković.

Navijači na Trgu bana Jelačića v Zagrebu FOTO: Profimedia icon-expand

Srbi ogorčeni: 'Ustašijada!' "Škandal v Zagrebu! Sovražnik Srbov Thompson poveličeval klanje in pel hrvaškim rokometašem na sprejemu!", so se ob tem glasili naslovi v srbskih medijih. "Razgreto ozračje na Trgu bana Jelačića je doseglo vrhunec s prihodom pevca, ki je postal simbol skrajne, nacionalistične, proustaške desnice," piše Kurir. "Ustašijada je dosegla vrhunec, ko je Thompson zapel hujskaško pesem," poroča Informer. "Najhuje od vsega pa je, da so hrvaški rokometaši vztrajali, da se Thompson po zaključku nastopa še enkrat vrne na oder in zapoje kontroverzno pesem Ako ne znaš, šta je bilo. To škandalozno dejanje so upravičevali s še bolj škandaloznimi izjavami, da s tem samo izkazujejo "domoljubje"," pa dodaja Telegraf. "Hrvaški rokometaši so zaradi borbenosti, ki so jo pokazali na prvenstvu, poželi simpatije mnogih v Srbiji, a jih po dobrodošlici in izražanju domoljubja s proustaškim izvajalcem, čigar največje uspešnice govorijo o tem, kako bo 'četniško bando dosegla hrvaška roka v Srbiji', in na čigar koncertih je pogosto slišati ustaški pozdrav 'Za dom spremni', pa tudi pesem Jasenovac in Gradiška Stara o taboriščih smrti, tudi izgubili," še piše časnik.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Namesto da v nastopu Marka Perkovića Thompsona na sprejemu iščemo politično sporočilo, ki le še poglablja ideološke delitve, predlagam, da vsi skupaj uživamo v uspehu hrvaških rokometašev," je zadevo še komentiral Plenković. Thompson, ki sicer zase pravi, da je domoljub, v svojih pesmih propagira totalitaristično ustaško ideologijo in poveličuje zločine, ki so jih pripadniki ustaškega gibanja nad Srbi, Judi in Romi med drugo svetovno vojno izvrševali na območju t. i. neodvisne države Hrvaške. Znan je po uporabi zloveščega ustaškega pozdrava "Za dom spremni!" v eni svojih pesmi, po obrambi in propagiranju izročila medvojne ustaške tvorbe Nezavisne države Hrvatske in ustaštva ter tako posredno tudi nacizma in fašizma in kolaboracije z nacisti in fašisti. Sprejem in sporna pesem tudi v Mostarju in Ljubuškem Velik sprejem so rokometašem pripravili tudi v mestu Ljubuški, v torek pa se je več tisoč navijačev zbralo na študentskem igrišču Univerze v Mostarju (SUM), da bi pozdravili hrvaške rokometne zvezdnike. Nebo je razsvetlil ognjemet, kot veliki finale pa se je na velikem platnu pojavil videnagovor Thompsona. Kmalu zatem je navdušena množica prepevala besedilo pesmi "Ako ne znaš, šta je bilo".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Posnetki so hitro obkrožili regijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Navijači so imeli priložnost pozdraviti rokometne zvezdnike Davida Mandića, Ivana Pavlovića, Ivana Čupića, Zvonimirja Srno, Marina Marića, Marina Jelinića, Marina Šego in Diana Češka. Tako njih kot tudi številne navijače je pozdravil tudi mostarski župan Mario Kordić.