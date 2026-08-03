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V Italiji že četrti vročinski val, v Alpah kritično za ledenike

Rim/Zagreb/Budimpešta/Dunaj, 03. 08. 2026 16.43 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Vročina v Avstriji (Dunaj)

Sosednje države se tako kot Slovenija spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji zaradi vročine velja rdeče opozorilo za 25 od 27 večjih mest, v Avstriji pa vrhunec vročinskega vala pričakujejo v torek in sredo. Na Hrvaškem se je živo srebro ponekod že davi povzpelo nad 30 stopinj Celzija, tudi v Budimpešti padajo temperaturni rekordi.

V Italiji, ki se spopada že s četrtim vročinskim valom letos, zaradi ekstremno visokih temperatur od danes velja rdeče opozorilo za skoraj vsa večja mesta. Razglasili so ga za 25 od 27 večjih mest na Apeninskem polotoku, izjemi sta le Reggio Calabria na skrajnem jugu Italije ter Messina na Siciliji. Živo srebro naj bi se v Italiji po napovedih povzpelo tudi na 40 stopinj Celzija, vročina pa naj ne bi popustila še najmanj teden dni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vročina v Italiji (Rim)
Vročina v Italiji (Rim)
FOTO: AP

Kritične razmere na ledenikih

Tudi v Alpah so po podatkih okoljevarstvene organizacije Legambiente temperature trenutno za dve do štiri stopinje višje od povprečja v obdobju od leta 1991 do 2020. Razmere so posebej kritične na ledenikih Adamello, Marmolada in Mont Blanc, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Hkrati ostaja visoka nevarnost gozdnih požarov. V Piemontu se reševalne enote že več dni borijo proti požaru, ki je uničil že okoli 40 hektarjev gozda. O več požarih so minule dni poročali tudi iz okolice Trsta, a so gasilci ogenj pogasili.

Za Dunaj rdeče vremensko opozorilo

V Avstriji vrhunec vročinskega vala pričakujejo v torek in sredo. Za ta dva dneva je Geosphere Austria za dele države, tudi prestolnico Dunaj, razglasila rdeče vremensko opozorilo. Po poročanju agencije APA bi lahko med vročinskim valom padel tudi nov avstrijski temperaturni rekord. Doslej so najvišjo temperaturo izmerili leta 2013 v kraju Bad Deutsch-Altenburg, ko so zabeležili 40,5 stopinje Celzija.

Vročina v Avstriji (Dunaj)
Vročina v Avstriji (Dunaj)
FOTO: AP

Na Hrvaškem ob 6. uri zjutraj živo srebro že nad 30

Na Hrvaškem se je po podatkih tamkajšnje meteorološke službe živo srebro ponekod že davi ob 6. uri povzpelo nad 30 stopinj Celzija. V Senju so tako izmerili 30,6 stopinje Celzija, na reškem letališču na otoku Krk pa 30,4 stopinje. Med 20 lokacijami, kjer so davi zabeležili najvišje temperature, sicer prevladujejo kraji ob Jadranskem morju.

Vročina na Hrvaškem (Split)
Vročina na Hrvaškem (Split)
FOTO: Profimedia

Na Madžarskem v nedeljo rekordi

V madžarski prestolnici so po podatkih meteorološke službe HungaroMet v nedeljo zgodaj zjutraj in čez dan beležili temperaturne rekorde. Tako so v nedeljo zgodaj zjutraj izmerili 25,8 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen prejšnji jutranji rekord 24,3 stopinje iz leta 2017. Popoldne je v Budimpešti padel tudi rekord najvišje dnevne temperature. Živo srebro se je povzpelo na 39,4 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen rekord 38,9 stopinje iz leta 1949, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

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St. Gallen
03. 08. 2026 17.21
v Svici se nihce ne pritozuje, jezero blizu Zermatta ugodnih 17 stopnij
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