S terapevtskimi lutkami nad tesnobo in strah

Lutke oziroma punčke niso privlačne samo za deklice, ki se rade igrajo z njimi. Te majhne imitacije dojenčkov in malčkov zelo ugodno vplivajo na starostnike z Alzheimerjevo in starostno demenco. V slovaških domovih za ostarele jih uporabljajo v terapevtske namene. Bolnicam pomagajo pri premagovanju tesnobe ali strahov. Pestovanje punčk jih popelje v mladost, ko so imeli svoje otroke, spomini pa jim polepšajo dan.