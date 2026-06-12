Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

S terencem zbila tatu torbice in vozila prek njega, dokler ni umrl

Lucca, 12. 06. 2026 11.13 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Cinzia Dal Pino (X)

V Italiji se je zaključilo sojenje 65-letnici, ki je pred dvema letoma s terencem zbila moškega, ki ji je ukradel torbico, in nato prek njega vozila, dokler ni umrl. Zdaj so jo obsodili na 18 let zapora, ki ga bo preživela v hišnem priporu. Njen odvetnik je že napovedal, da se bo na sodbo pritožil.

Porotno sodišče v italijanskem mestu Lucca je 65-letno Cinzio Dal Pino obsodilo na 18 let zapora zaradi smrti 52-letnega Maročana Noureddina Mezguija. Ta ji je 8. septembra 2024 ukradel torbico, Dal Pinova pa ga je nato zbila s svojim terencem ter nato večkrat zapeljala čez njega, dokler ni umrl, poročajo italijanski mediji.

Sodniki so odločili, da bo 65-letnica kazen prestala v hišnem priporu namesto v zaporu. Tudi sicer pa je sodišče sprejelo milejšo kazen, kot jo je zahtevalo tožilstvo – dosmrtno ječo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med sojenjem je psihiatrična ocena Dal Pinove izključila kakršne koli duševne težave, kar pomeni, da je bila obtoženka v času izvršitve kaznivega dejanja popolnoma prištevna.

Obramba, ki jo je vodil Enrico Marzaduri, se je sicer zavzemala, da dejanje ne bi bilo klasificirano kot umor, temveč da bi se ga obravnavalo kot malomarno prekoračitev samoobrambe ali uboj iz malomarnosti. A sodišče je slednje zavrnilo in žensko spoznalo za krivo naklepnega uboja.

Obramba je sicer že napovedala, da se bodo na izrečeno kazen pritožili. "Počakali bomo na vložitev obrazložitve sodbe, nato pa se bomo zagotovo pritožili," je dejal odvetnik Marzaduri.

italija smrt uboj kraja torbice

Dve noči rasističnega nasilja, dom izgubila tudi ukrajinska družina

24ur.com 28 let zapora za umor matere štirih otrok
24ur.com Smrt 27-letnice v Mariboru: po prepiru naj bi jo moški zadavil
24ur.com Mamo dečka, ki je umrl v razgretem avtomobilu, obsodili na 12 let zapora
24ur.com Ubila posiljevalca, zdaj mora njegovi družini plačati 150 tisočakov
24ur.com Zaradi umora malteške novinarke brata za 40 let za zapahe
24ur.com V priporu tudi 20-letni domnevni sostorilec umora in poskusa oboja
24ur.com Bivši rektor obsojen zaradi spolnega nadlegovanja, kazen tudi univerzi
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
bibaleze
Portal
Pred leti je osvojil Slovenke, zdaj ga je osrečil prihod sina
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
Shakira jih je opazila na spletu, zdaj gredo na največji športni dogodek na svetu
Shakira jih je opazila na spletu, zdaj gredo na največji športni dogodek na svetu
zadovoljna
Portal
Tako je Marinela videti po operaciji prsi
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Nora rešitev za vse, ki imate majhno stanovanje
Nora rešitev za vse, ki imate majhno stanovanje
Z lepo Kajo se je razveselil prvega otroka
Z lepo Kajo se je razveselil prvega otroka
vizita
Portal
Največji sovražnik vitke postave v 50. letih
Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo
Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
cekin
Portal
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
moskisvet
Portal
Vstopila v svet svingerstva – že prvi večer ju je čakalo nekaj povsem nepričakovanega
Prijatelja življenje ločilo za desetletja
Prijatelja življenje ločilo za desetletja
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
dominvrt
Portal
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
okusno
Portal
Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija
5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
NeRealno
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758