S terencem zbila tatu torbice in vozila prek njega, dokler ni umrl

Sodniki so odločili, da bo 65-letnica kazen prestala v hišnem priporu namesto v zaporu. Tudi sicer pa je sodišče sprejelo milejšo kazen, kot jo je zahtevalo tožilstvo – dosmrtno ječo.

Porotno sodišče v italijanskem mestu Lucca je 65-letno Cinzio Dal Pino obsodilo na 18 let zapora zaradi smrti 52-letnega Maročana Noureddina Mezguija . Ta ji je 8. septembra 2024 ukradel torbico, Dal Pinova pa ga je nato zbila s svojim terencem ter nato večkrat zapeljala čez njega, dokler ni umrl, poročajo italijanski mediji.

Med sojenjem je psihiatrična ocena Dal Pinove izključila kakršne koli duševne težave, kar pomeni, da je bila obtoženka v času izvršitve kaznivega dejanja popolnoma prištevna.

Obramba, ki jo je vodil Enrico Marzaduri, se je sicer zavzemala, da dejanje ne bi bilo klasificirano kot umor, temveč da bi se ga obravnavalo kot malomarno prekoračitev samoobrambe ali uboj iz malomarnosti. A sodišče je slednje zavrnilo in žensko spoznalo za krivo naklepnega uboja.

Obramba je sicer že napovedala, da se bodo na izrečeno kazen pritožili. "Počakali bomo na vložitev obrazložitve sodbe, nato pa se bomo zagotovo pritožili," je dejal odvetnik Marzaduri.