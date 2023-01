S Teslinim avtopilotom zgrmeli 76 metrov globoko in preživeli

Vozilo, ki je zapeljalo s pečine, visoke 76 metrov, se je pred pristankom v zraku še večkrat obrnilo. Ob padcu se je avtomobil zagozdil ob pečino, le nekaj metrov od obale, je povedal Brian Pottenger iz kalifornijske obalne protipožarne enote.

4-letna deklica, 9-letni deček in dve odrasli osebi so nesrečo preživeli. Reševalne ekipe so osebe rešile skozi zadnje avtomobilsko okno, nato pa jih v reševalni košari z uporabo vrvi ročno prenesle na vrh pečine, poroča Sky News.