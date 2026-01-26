Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

S tovornjaki blokirali mejne prehode proti Schengnu

Sarajevo, Beograd, 26. 01. 2026 17.30 pred 26 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.L. STA
Prevozniki iz štirih držav Zahodnega Balkana zaradi novih pravil EU blokirali mejne prehode

Avtoprevozniki iz Srbije, BiH, Črne gore in Severne Makedonije so opoldne s tovornjaki blokirali terminale za tovorni promet na mejnih prehodih proti schengenskemu območju. S protestom izražajo nezadovoljstvo nad novim sistemom nadzora vstopa in izstopa (EES) ter zahtevajo, da se jim omogoči daljše bivanje v EU.

Države schengenskega območja, tudi Slovenija, so oktobra za državljane tretjih držav na zunanjih mejah EU, mednarodnih letališčih in pristaniščih začele uvajati sistem EES, ki digitalno beleži vstope in izstope, podatke iz potnih listov, prstne odtise in fotografije obraza državljanov tretjih držav, ki v 29 evropskih držav vstopajo za krajše obdobje.

Ker Bruselj doslej ni upošteval zahtev in predlogov za poenostavitev postopkov na mejah, so se prevozniki iz Srbije, BiH, Črne gore in Severne Makedonije odločili za blokado na mejah teh držav, kjer po poročanju regionalnih medijev blokirajo izključno terminale za tovorni promet.

Združenja prevoznikov teh štirih držav Zahodnega Balkana zahtevajo spremembo novih pravil, saj imajo težave tudi z določilom, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v schengenskem prostoru bivajo največ 90 dni v obdobju šestih mesecev.

Protesti bodo po napovedih trajali, dokler ne bo izpolnjena zahteva, da se jim omogoči daljše bivanje v EU.

"Kolegi v Srbiji so rekli, da bo protest trajal najmanj sedem dni (...) Vztrajali bomo do izpolnitve zahtev, dokler nekdo iz Evropske komisije, ki je pristojna, tega ne vzame resno in nas ne povabi za pogajalsko mizo," pravi prevoznik iz BiH Amir Hadžidedić.

Evropska komisija: Namen je zagotoviti boljše izvajanje obstoječih pravil

Iz Evropske komisije so danes sporočili, da se zavedajo skrbi prevoznikov na Zahodnem Balkanu. Poudarili so, da pozorno spremljajo razmere in so v stiku s partnerskimi državami na Zahodnem Balkanu, ter zagotovili, da ima to vprašanje polno pozornost komisije in da delo na tem področju že poteka.

Pojasnili so še, da je namen novega sistema zagotoviti boljše izvajanje obstoječih pravil ter boljše in sistematično odkrivanje nepravilnih praks. Obenem pa so dodali, da sistem ne uvaja nobenih novih predpisov niti novih zahtev glede dolžine bivanja v schengenskem območju.

Schengenska pravila po navedbah komisije že predvidevajo določeno prožnost za čezmejne delavce, se pa zavedajo, da za nekatere delavce obstaja potreba po bivanju v schengenskem območju več kot 90 dni v 180-dnevnem obdobju, kar vključuje tudi voznike tovornjakov.

V sistemu EES sodelujejo vse članice EU razen Cipra in Irske ter Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica.

mejni prehodi tovornjaki EES sistem Zahodni Balkan EU

23 let po izginotju truplo Makendonca našli zazidano v hiši

Snežno neurje v ZDA dviguje cene plina v Evropi

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
26. 01. 2026 17.56
Balkan sovraži EU, a izposloval bi si daljše bivanje v EU 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
proofreader
26. 01. 2026 17.47
Je Uršula že na letalu da se pogovori z vozniki?
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Razmišljate o operaciji želodca?
Razmišljate o operaciji želodca?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469