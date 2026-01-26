S tovornjaki blokirali mejne prehode proti Schengnu

Države schengenskega območja, tudi Slovenija, so oktobra za državljane tretjih držav na zunanjih mejah EU, mednarodnih letališčih in pristaniščih začele uvajati sistem EES, ki digitalno beleži vstope in izstope, podatke iz potnih listov, prstne odtise in fotografije obraza državljanov tretjih držav, ki v 29 evropskih držav vstopajo za krajše obdobje. Ker Bruselj doslej ni upošteval zahtev in predlogov za poenostavitev postopkov na mejah, so se prevozniki iz Srbije, BiH, Črne gore in Severne Makedonije odločili za blokado na mejah teh držav, kjer po poročanju regionalnih medijev blokirajo izključno terminale za tovorni promet.

Združenja prevoznikov teh štirih držav Zahodnega Balkana zahtevajo spremembo novih pravil, saj imajo težave tudi z določilom, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v schengenskem prostoru bivajo največ 90 dni v obdobju šestih mesecev. Protesti bodo po napovedih trajali, dokler ne bo izpolnjena zahteva, da se jim omogoči daljše bivanje v EU. "Kolegi v Srbiji so rekli, da bo protest trajal najmanj sedem dni (...) Vztrajali bomo do izpolnitve zahtev, dokler nekdo iz Evropske komisije, ki je pristojna, tega ne vzame resno in nas ne povabi za pogajalsko mizo," pravi prevoznik iz BiH Amir Hadžidedić.

Evropska komisija: Namen je zagotoviti boljše izvajanje obstoječih pravil