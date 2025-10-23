S tožbo nad Melanio Trump: želi, da zakonca o Epsteinu odgovarjata pod prisego

Kot poroča TMZ, Wolff trdi, da mu je Melania Trump 15. oktobra poslala pismo, v katerem je zahtevala, da nemudoma umakne nekatere komentarje, ki jih je dal za članek v spletnem mediju Daily Beast. Wolff je povedal, da je bila Melania vpletena v škandal z Epsteinom in bi lahko bila med drugim manjkajoči člen v Trumpovih zvezah s pokojnim spolnim prestopnikom.
Pismo so poslali odvetniki prve dame, ki so Wolffu zagrozili z odškodninsko tožbo za več kot milijardo dolarjev (približno 862.300.000 evrov), če se ne bo opravičil. Wolff tega ni storil, ampak je vložil svojo tožbo, kjer trdi, da ni storil ničesar, kar bi škodovalo ugledu prve dame ZDA.
"Prva dama Melania Trump je ponosna, da še naprej nasprotuje tistim, ki širijo zlonamerne in obrekljive laži, ko obupano skušajo pridobiti neupravičeno pozornost in denar s svojim nezakonitim ravnanjem," je zapisal njen tiskovni predstavnik Nicholas Clemens, poroča AP.
Zakonca Trump 'grozila s sodnimi postopki, zastraševala kritike, zahtevala plačila'
Wolff je v svoji tožbi zapisal, da sta Melania Trump in njen mož predsednik Donald Trump grozila tistim, ki govorijo proti njima, z dragimi sodnimi postopki, "zastraševala sta svoje kritike nasploh ter iz njih iztisnila neutemeljena plačila in priznanja ter opravičila v slogu Severne Koreje."
Dodal je, da so bile grožnje namenjene ustvarjanju ozračja strahu v državi, "da ljudje ne bi mogli svobodno ali samozavestno uveljavljati svojih pravic iz prvega amandmaja".
Želi, da na vprašanja o Epsteinu odgovarjata pod prisego
Po navedbah tožbe so grožnje prav tako namenjene ustavitvi preiskovanja vpletenosti zakoncev v primer Jeffreyja Epsteina. Tožba je bila vložena prav na dan, ki ga je odvetnik Melanie Trump določil kot rok, do katerega bi moral Wolff preklicati svoje izjave, se opravičiti in plačati odškodnino njegovi stranki.
Njen odvetnik Alejandro Brito je 15. oktobra zapisal, da Melanii Trump ne bo preostalo "nobene druge možnosti", kot da vloži tožbo v vrednosti več kot milijardo dolarjev, saj da so ji izjave povzročile "ogromno škodo ugledu in finančno škodo".
S svojo tožbo je Wolff napovedal, da namerava z zakonitim postopkom doseči, da bosta predsednik in njegova žena pod prisego odgovarjala na vprašanja o Epsteinu. Wolff je sicer avtor ducata knjig, med njimi štirih uspešnic o predsedniku.
