S tožbo nad Melanio Trump: želi, da zakonca o Epsteinu odgovarjata pod prisego

Pisatelj in novinar Michael Wolff v tožbi navaja, da sta Melania in njen mož zastraševala svoje kritike in iz njih iztisnila neutemeljena plačila in priznanja ter opravičila "v slogu Severne Koreje".

Kot poroča TMZ, Wolff trdi, da mu je Melania Trump 15. oktobra poslala pismo, v katerem je zahtevala, da nemudoma umakne nekatere komentarje, ki jih je dal za članek v spletnem mediju Daily Beast. Wolff je povedal, da je bila Melania vpletena v škandal z Epsteinom in bi lahko bila med drugim manjkajoči člen v Trumpovih zvezah s pokojnim spolnim prestopnikom.

Pismo so poslali odvetniki prve dame, ki so Wolffu zagrozili z odškodninsko tožbo za več kot milijardo dolarjev (približno 862.300.000 evrov), če se ne bo opravičil. Wolff tega ni storil, ampak je vložil svojo tožbo, kjer trdi, da ni storil ničesar, kar bi škodovalo ugledu prve dame ZDA.

"Prva dama Melania Trump je ponosna, da še naprej nasprotuje tistim, ki širijo zlonamerne in obrekljive laži, ko obupano skušajo pridobiti neupravičeno pozornost in denar s svojim nezakonitim ravnanjem," je zapisal njen tiskovni predstavnik Nicholas Clemens, poroča AP.