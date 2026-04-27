Tujina

S Trumpom si je gledal iz oči v oči in razmišljal, da bo umrl

Washington, 27. 04. 2026 14.16 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Streljanje na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše, Pearlman v ozadju s kosom papirja

Pretreseni nastopajoči umetnik, ki izvaja miselne trike, je povedal, da je na večerji druženja dopisnikov Bele hiše vzpostavil očesni stik z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. "Ležala sva na tleh in si gledala v oči, medtem ko sem slišal strele in si mislil: 'Zdaj bova umrla'," je opisal.

Oz Pearlman – samooklicani "mentalist", ki izvaja miselne trike – je za BBC povedal, da se je v času napada pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom, prvo damo Melanio Trump in tiskovno predstavnico Bele hiše Karoline Leavitt. "Zelo hitro sem se vrgel na tla. Nato so agenti tajne službe spravili predsednika Trumpa na tla – rekel bi, da zelo učinkovito, a precej grobo," je opisal trenutek groze.

FOTO: Profimedia

"Bila sva približno pol metra narazen. Ležala sva na tleh in si gledala v oči, medtem ko sem slišal strele in si mislil: 'Zdaj bova umrla'," je povedal umetnik.

Posnetek z letnega dogodka prikazuje Pearlmana, kako stoji s kosom papirja za tremi VIP-gosti, ki so vsi sedeli za mizo na dvignjenem odru v hotelu Washington Hilton.

"Časovno je bilo vse skupaj res noro, ker sem bil ravno sredi nastopa za prvo damo, predsednika in tiskovno predstavnico ... Ugibal sem ime – tiskovna predstavnica kmalu pričakuje otroka," je povedal Pearlman. Dejal je, da je poskušal uganiti, koliko črk ima otrokovo ime, in ko je odtrgal kos papirja ter pokazal ime, je zaslišal strele.

FOTO: Profimedia

Opisal je, da je mislil, da bo eksplodirala bomba, saj so se agenti tajne službe začeli gibati proti eni izmed miz: "Ni se zdelo, kot da iščejo strelca. Zdelo se je, kot da želijo preprečiti, da bi se kaj zgodilo." Pearlman je dejal, da je nato "zelo hitro padel".

Pearlman je povedal, da so agenti približno "dve sekundi kasneje" spravili Trumpa iz sobe, medtem ko sta se on sam in še dve osebi v bližini na koncu "splazila ven" na varno.

V intervjuju za oddajo 60 minut na CBS je Trump dejal, da med preizkušnjo "ni bil zaskrbljen". "Razumem življenje. Živimo v norem svetu."

umetnik trump streljanje mentalist

