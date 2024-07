Trump bo še uradno sprejel nominacijo, Vance naj bi mu prinesel dodatne glasove

OGLAS

Konvencija se je začela v ponedeljek, le dva dni po neuspešnem poskusu atentata na Donalda Trumpa na političnem zborovanju v Pensilvaniji, ki je še bolj poenotil republikance v podpori nekdanjemu predsedniku ZDA. Po spodletelem poskusu atentata, v katerem je bil Trump lažje ranjen, javnost v ZDA medtem nestrpno pričakuje njegov govor na konvenciji. Uvodni osnutek naj bi spremenil in ga naredil bolj umirjenega s pozivom k poenotenju države.

Donald Trump

Republikanski delegati so že v ponedeljek Trumpa potrdili za predsedniškega kandidata, potrdili pa so tudi prioritete stranke za naslednja štiri leta. Iz njih so na Trumpovo zahtevo izpustili boj za popolno prepoved splava v ZDA, ob tem pa poudarili varnost domovine in državnih meja. Prepričan v zmago na volitvah si je 78-letni Trump za svojega podpredsedniškega kandidata prav tako v ponedeljek izbral 39-letnega senatorja iz Ohia, J. D. Vancea, ki je bil nekoč njegov oster kritik, sedaj pa med njima razlik v politiki praktično ni. Predsedniški kandidati v ZDA si sicer ponavadi za podpredsednika izberejo nekoga, ki bi jim zagotovil dodatne glasove, kot je Trump storil leta 2016 z Mikom Penceom, da bi pridobil trdno podporo krščanske desnice.

J. D. Vance v govoru na konvenciji v bran navadnim Američanom Vance je v sinočnjem govoru na nacionalni konvenciji obljubil, da se bo na položaju podpredsednika ZDA zavzemal za interese delavskega razreda in ne za "Wall Street", njegov nastop pa je pokazal, da si ga je Trump izbral za pridobivanje glasov v državah srednjega zahoda ZDA. Uvodoma je spomnil na poskus atentata na Trumpa in ponovil, da je za to odgovorna demokratska retorika, ki nekdanjega predsednika prikazuje kot največjo nevarnost ameriški demokraciji. "Eden najbolj uspešnih poslovnežev vseh časov Trump ni potreboval politike, ampak je država potrebovala njega," je med drugim dejal in Trumpa opisal kot nesebičnega junaka, ki zaradi ljubezni do Amerike trpi zlorabe, ponižanja in kazenske pregone.

J.D. Vance

39-letni Vance je med drugim dejal, da je Biden kot politik vlekel napačne poteze na škodo Amerike že, ko je bil sam šele v šoli in mu pri tem celo skušal naprtiti odgovornost za invazijo na Irak leta 2003, ki jo je sicer sprožil republikanski predsednik George Bush mlajši. Skozi govor je poudarjal svojo življenjsko pot, ki se je začela v mestu Middletown v Ohiu in izražal razumevanje za težave, s katerimi se soočajo prebivalci držav srednjega zahoda, ki bodo na letošnjih predsedniških volitvah ključne. Vanceov govor je potrdil, da si ga je Trump izbral zaradi njegove morebitne privlačnosti za te volivce, poleg seveda zvestobe. Če Trump na srednjem zahodu osvoji Wisconsin ali Illinois in morda temu doda Pensilvanijo, so volitve za demokrata končane. Vance, ki nasprotuje ameriški pomoči za Ukrajino je med drugim še dejal, da pod Trumpovo vlado Američanov ne bodo pošiljali v vojne razen, če bo to nujno potrebno in se bodo posvetili sami sebi.