'S tvitom o denacifikaciji Balkana sem Vučiću in Srbiji povzročil velike težave'

Đukanović se je nato zaradi svoje izjave hitro opravičil: "Celotni javnosti sem dolžan opravičilo. Bil sem zelo neodgovoren človek, na žalost. Tvit sem objavil bolj v šali, sprožil pa je velikanski plaz. S tem tvitom sem naredil velik problem Aleksandru Vučiću in svoji državi, prevzemam vso odgovornost," se je glede omembe denacifikacije Balkana Đukanović posul s pepelom v televizijskem gostovanju. Srbski javnosti je še sporočil, da morajo zdaj poslušati državni vrh, da ne bi prišlo do spopada, za katerega pa ga skrbi, da se vseeno počasi pripravlja.

Čeprav gre za recipročen ukrep, je odločitev Kosova, da prepove vstop na ozemlje osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami in registrskimi oznakami, ki jih za kraje na Kosovu izdaja Srbija, povzročila oster odziv tamkajšnjih prebivalcev in uradnega Beograda.

Prebivalci na severu Kosova, kjer živijo pretežno Srbi, so na cestah postavili barikade in blokirali tudi dostop do dveh mejnih prehodov s Srbijo. Aleksandar Vučić je Prištino in njene zaveznice pozval, naj se spametujejo. Kot je posvaril, bi lahko namreč administrativne odločitve Prištine vodile v incidente in spopade. Predsednica Kosova Vjosa Osmani pa je srbske državljane na Kosovu pozvala, naj ne padejo pod vpliv "beograjske propagande". "Koordiniramo in neutrudno sodelujemo z našimi mednarodnimi partnerji. Vučićev poskus, da bi z metodami njegovega mentorja Putina destabiliziral Kosovo, bo propadel," je oponesla. Srbija namreč tradicionalno velja za zaveznico Rusije.

Kosovska vlada je nazadnje vseeno sporočila, da so se zaradi napetosti odločili preložiti uveljavitev novih pravil na meji. Kosovski Srbi so dopoldne tako začeli odstranjevati blokade z vseh glavnih in stranskih prometnic na severu Kosova.

Kremelj na stran Srbije, Kadirov vidi zunanjega hujskača

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da Rusija popolnoma podpira Srbijo. Prav tako meni, da so ukrepi Prištine, ki živijo na severu države, neutemeljeni. Po mnenju Moskve bi morale medtem zahodne države, ki so priznale neodvisnost Kosova, uporabiti svoj vpliv in z njim opozoriti kosovske oblasti, naj ne sprejemajo nepremišljenih korakov, ki bi lahko vodili v nadaljnje stopnjevanje napetosti, poroča Euronews.

Peskov je dodal, da morajo biti zdaj, ko je uveljavitev ukrepov prestavljena za mesec dni, vse strani previdne. Moskva ob tem zahteva spoštovanje pravic Srbov, ki živijo v Kosovu. "Podpiramo miroljubno, konstruktivno držo Beograda, pozive k miru in konstruktivizmu srbskega predsednika," je še dejal.