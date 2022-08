Šabič: Demonstracija kitajskih sil bo še večja, ni pa pričakovati vojne

Zlatko Šabič, profesor mednarodnih odnosov na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in vodja Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo, je sicer opozoril, da obisk Pelosijeve v Tajvanu ni bil del uradne zunanje politike ZDA. O tem obisku namreč ni bilo "nacionalnega konsenza", med številnimi poznavalci regije so se slišali resni pomisleki, navsezadnje pa tudi predsednik ZDA Joe Biden ni odkrito podprl tega obiska.

Kitajska je že od začetka govoric, da bo Pelosijeva obiskala Tajvan, opozarjala, da gre za veliko provokacijo, in napovedala protiukrepe. Kot je dejal Šabič, je "Kitajska vzpenjajoča se velesila in v tem procesu se mora kot taka dokazovati. Agenda Kitajske pod vodstvom Ši Jinpinga je zelo jasna, del te agende je tudi združitev s Tajvanom. In Kitajska si preprosto ne notranjepolitično ne zunanjepolitično ne more privoščiti vtisa, da je šibka sila".

Tajvan je za Kitajsko že nekaj časa pomembno notranjepolitično vprašanje. Kitajski voditelji s Šijem na čelu ga vidijo kot sestavni del Kitajske in so prepričani, da bo prej ali slej tudi formalno postal del Kitajske. Pomembnejši element pa je geopolitični, pravi Šabič.

Iz takih razlogov je bilo pričakovati oster odziv s strani Kitajske in ni bil nikakršno presenečenje. "Karkoli manj od tega bi pravzaprav kazalo, da je Kitajska retorično zelo glasna, v praksi pa šibka. Ni pričakovati, da bo to zdaj vodilo v eskalacijo in vojno, bo pa demonstracija sile zelo jasna," napoveduje profesor.

"Po drugi strani imajo tu tudi Američani v bistvu enake geopolitične interese. Kot velesila si ne morejo privoščiti, da v tej regiji niso prisotni. Tu so tudi ideološki interesi. Tajvan je demokracija, kar Kitajska seveda ni. Ta vidik – stopiti v bran demokratični državi, ki jo ogroža komunistični režim – je še posebej pomemben za ameriški kongres in tudi v tem kontekstu lahko Pelosijeva daje legitimnost svojemu obisku. To nenazadnje tudi počne," je še dodal Šabič.

Ker je težko verjetno, da bo komunistična partija Kitajske opustila cilj, da se odloči za priključitev Kitajske, bo to zagotovo še nastopilo. A kdaj bi se to lahko zgodilo, je težko napovedati.

Po besedah Šabiča je možno vse, lahko bi se to zgodilo jutri, lahko pa tudi čez 10 let. Njegovo osebno mnenje je, da se Kitajska tega loteva izredno previdno, saj se doslej še ni preizkusila v resni vojni in je to za njo popolnoma novo področje. Po Šabičevem mnenju pa je za Kitajsko in njene voditelje popolnoma jasno, da če se odločijo za to, mora akcija tudi uspeti, in to v razmeroma kratkem času, sicer bodo tvegali ugled države in s tem njenega vodstva.