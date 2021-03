Sabmyk: spletni kult, ki si prizadeva naslediti izgubljeni QAnon

Pri skupini Hope Not Hate opozarjajo, da hitrost rasti novega zarotniškega omrežja služi kot opozorilo o potencialu manipulativnih vsebin na družbenih omrežjih. "Njegov uspeh pri razvoju platforme in dosegu tako velikega občinstva je opomnik, da bodo spletne manipulacije še naprej povzročale številne težave."

Britanska aktivistična skupina Hope Not Hate trdi, da je razkrinkala Sabmykovega idejnega voditelja. Šlo naj bi za 45-letnega nemškega trgovca z umetninami Sebastiana Bienieka . Kot trdijo, Bieniek, ki se ni odzval na vprašanja Observerja , že dolgo ustvarja spletne zarote in je leta 2011 celo napisal knjigo RealFake, ki podrobno opisuje načrte za uspešno kampanjo dezinformiranja javnosti.

Podobno kot Qanon tudi Sabmyk goji "zapletene" teorije zarote, ki nepovezana in pogosto tudi izmišljena dejstva povezujejo v fantastične zaključke, v središču vsega pa je mesijanska figura.

Od 21. decembra lani, ko "se je prebudil Sabmyk", se je pojavilo okrog 136 kanalov v angleškem, nemškem, japonskem, korejskem in italijanskem jeziku, katerim se je dnevno pridruževalo na tisoče novih uporabnikov. Velik del vsebine Sabmyk je zasnovan tako, da privlači sledilce QAnona – vsebuje skepticizem glede nošenja mask, zarote proti cepivom in trditve, da so bile volitve leta 2020 v ZDA ukradene.

Po preiskavi Hope Not Hate je Bieniek ustvaril nešteto lažnih identitet, da bi promoviral svojo umetniško kariero. Skupina tudi pravi, da je bila njegova stran v nemški Wikipediji izbrisana vsaj štirikrat, nazadnje januarja.