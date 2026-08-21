Sabor zavrnil Milanovićeve sklepe o Gospiću, opozicija s pobudo za nezaupnico vladi

Hrvaški sabor je dvodnevno sejo nadaljeval po le nekajurnem premoru, saj je prvi del zasedanja končal šele davi po 3. uri. Poslanci so glasovali o štirih sklepih predsednika države Zorana Milanovića, na zahtevo katerega so zaradi nevarnih odpadkov v Liki tudi sklicali izredno sejo. Noben od predlaganih sklepov ni dobil podpore potrebne večine 76 poslancev. Milanović je saboru predlagal, da od vlade zahteva, naj nemudoma začne trajno sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov v Gospiću ter zagotovi stalno spremljanje onesnaženosti podzemnih voda in drugih okoljskih sprememb, povezanih z nezakonitim odlaganjem odpadkov.

Kot drugi sklep je predlagal, naj sabor zahteva, da vlada v treh dneh sprejme predstavnike prebivalcev in državljanskih pobud, jih seznani z razmerami in načrtovanimi ukrepi ter o tem sproti obvešča javnost. Kot tretji in četrti sklep je predlagal takojšnje imenovanje glavnega državnega inšpektorja in začetek nadzora nad vsemi odlagališči, za katera obstaja sum, da vsebujejo nevarne ali nezakonito odložene odpadke. Opozicijski poslanci so tudi danes nadaljevali ostre kritike vlade zaradi nevarnih odpadkov v Gospiću. Očitali so ji pomanjkanje konkretnega načrta sanacije, odpoved institucij in sistemsko odgovornost za nezakonito odlaganje. V stranki Most so znova zahtevali razglasitev izrednih ekoloških razmer. Neodvisna poslanka Marija Selak Raspudić pa je ocenila, da je izredna seja farsa, in vprašala, kje bodo končali odpadki iz Like. "Nimamo popolnoma nobenega vpliva in ničesar ne moremo storiti," je dodala in ocenila, da zaupanja v institucije ni več. Poslanci vladajoče koalicije s stranko HDZ na čelu so opoziciji medtem očitali širjenje panike in politiziranje primera. Predstavniki vlade pa so že v četrtek zagotovili, da je voda varna za pitje, ter napovedali strožji nadzor in uvedbo kaznivega dejanja ekocida.

Odpadki v Liki FOTO: Bobo Pixsell