Tujina

Sabotaža na železniški progi: Poljaki sumijo Ukrajinca, ki delata za Rusijo

Varšava, 18. 11. 2025 18.28 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Vse kaže, da so ruski agenti krivi za nedeljski napad z eksplozivno napravo na železniško progo na Poljskem, je dejal predstavnik poljske službe za notranjo varnost Jacek Dobrzynski. Poljski premier Donald Tusk je pozneje pojasnil, da sta osumljenca za napad dva Ukrajinca, ki delata za Moskvo.

"Identificirana storilca sta ukrajinska državljana, ki že dolgo sodelujeta z ruskimi obveščevalnimi službami," je Tusk danes razkril v poljskem parlamentu, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Pri tem se je skliceval na podatke tožilstva in preiskovalnih organov. Cilj osumljencev je bil povzročiti železniško nesrečo, je poudaril Tusk.

Poljski premier je dodal, da je bil eden od osumljencev na sodišču v Lvovu v Ukrajini maja letos že obsojen zaradi sabotaže. Drugi osumljenec je po njegovih besedah iz območja Donbasa. Oba naj bi na poljsko ozemlje vstopila letos jeseni iz Belorusije, kamor naj bi se po napadu tudi vrnila.

Tusk je poljskega zunanjega ministra Radoslawa Sikorskega že pozval, naj sproži diplomatske postopke za vrnitev napadalcev na Poljsko. "Stopili bomo v stik tako z beloruskimi kot tudi z ruskimi oblastmi, hkrati pa bomo uporabili še druge ukrepe, ki bodo, upam, pripomogli k hitremu prijetju storilcev in sostorilcev," je napovedal Tusk.

Poljski politični vrh na kraju, kjer so opazili poškodovano železniško progo.
Poljski politični vrh na kraju, kjer so opazili poškodovano železniško progo. FOTO: AP

"Ruski agenti želijo destabilizirati našo družbo, želijo širiti strah," je po sestanku sveta za nacionalno varnost dejal Dobrzynski.

'Bilo bi čudno, če Rusije ne bi nemudoma obtožili'

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes v odzivu izjavil, da se Rusijo pogosto obtožuje vseh oblik hibridne in neposredne vojne. "Bilo bi čudno, če Rusije ne bi nemudoma obtožili," je nadaljeval in Varšavo obtožil rusofobije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da je železniška proga, ki prestolnico Varšava povezuje z mestom Lublin na vzhodu, poškodovana, je v nedeljo pravočasno opazil sprevodnik vlaka. Oblasti so pozneje na isti progi opazili še dve poškodbi. Natančna preiskava dogodka sicer še poteka.

Poljske oblasti so že v preteklosti opozorile na grožnjo ruskih sabotaž, ker Varšava podpira Ukrajino v boju proti ruski agresiji. Lani so ruske agente okrivili za požar v nakupovalnem središču v prestolnici, oktobra letos pa so nato v državi zaradi načrtovanja sabotaž in vohunjenja aretirali osem ljudi.

Železniška infrastruktura naj bi bila tarča napadov tudi zato, ker veliko vojaških pošiljk iz zahodnih držav v Ukrajino prihaja ravno prek Poljske.

