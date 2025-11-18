Sabotaža na železniški progi: Poljaki sumijo Ukrajinca, ki delata za Rusijo

"Identificirana storilca sta ukrajinska državljana, ki že dolgo sodelujeta z ruskimi obveščevalnimi službami," je Tusk danes razkril v poljskem parlamentu, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Pri tem se je skliceval na podatke tožilstva in preiskovalnih organov. Cilj osumljencev je bil povzročiti železniško nesrečo, je poudaril Tusk.

Poljski premier je dodal, da je bil eden od osumljencev na sodišču v Lvovu v Ukrajini maja letos že obsojen zaradi sabotaže. Drugi osumljenec je po njegovih besedah iz območja Donbasa. Oba naj bi na poljsko ozemlje vstopila letos jeseni iz Belorusije, kamor naj bi se po napadu tudi vrnila.

Tusk je poljskega zunanjega ministra Radoslawa Sikorskega že pozval, naj sproži diplomatske postopke za vrnitev napadalcev na Poljsko. "Stopili bomo v stik tako z beloruskimi kot tudi z ruskimi oblastmi, hkrati pa bomo uporabili še druge ukrepe, ki bodo, upam, pripomogli k hitremu prijetju storilcev in sostorilcev," je napovedal Tusk.