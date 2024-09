Safi al Din novi vodja Hezbolaha: bolj radikalen in bolj zvest Teheranu

Po silovitem izraelskem napadu na glavni štab Hezbolaha je na jugu libanonske prestolnice je organizacija ostala brez voditelja in drugih pomembnih poveljnikov. Kot poročajo mediji, je sedaj Hezbolah imenoval naslednika Hasana Nasrale . Nepresenetljivo je to postal njegov bratranec Hašim Safi al Din , ki je dolga leta velja za Nasralovega naslednika, predvsem pa si ga je na vrhu organizacije želel Iran.

Safi al Din je tesno povezan s Teheranom. Tam je na univerzi v Gomu študiral teologijo, njegov sin pa je poročen s hčerko iranskega generala Kasima Solejmanija, ki so ga ZDA v času predsedovanja Donalda Trumpa ubile v zračnem napadu. Safi al Din je dolga leta vodil izvršni svet organizacije, kjer se je ukvarjal s političnimi zadevami in izobraževanjem. Nekaj časa je vodil vojaške operacije v južnem Libanonu. Zaradi njegovih aktivnosti pa so ga ZDA leta 2017 označile za terorista, temu pa so sledile še nekatere drugi arabske (sunitske) države, predvsem Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Bahrajn.