'Odysseya je mesto duhov': potnikom osem ur časa, da spakirajo vse

Ameriška potniška križarka Odyssey se je pred dvema letoma odpravila na triletno potovanje okoli sveta. Kabine na ladji so oglaševali kot kombinacijo dolgoročnega bivanja na morju in potovanj po svetu, ponujali so tudi trajen zakup kabine, zato so nekateri potniki svoj dom na celini prodali in se preselili na ladjo. Nekateri so načrtovali, da bodo na ladji živeli več kot 10 ali 20 let.

A ladja je letos zaplula v razburkano morje. Mesečni stroški goriva na kabino, ki so v preteklosti v povprečju znašali 1800 dolarjev (1600 evrov), so se od začetka vojne v Iranu v delih Azije povzpeli na 6000 do 8000 dolarjev (5362 do 7192 evrov). Občutno preveč in podjetje se je znašlo v rdečih številkah.

V torek zjutraj so potniki prejeli obvestilo, da se morajo do 14. ure izkrcati, saj plovilu niso mogli zagotoviti goriva za nadaljevanje poti. Osemurni odpovedni rok jih je presenetil, sta dva potnika povedala Business Insiderju.