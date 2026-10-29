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'Odysseya je mesto duhov': potnikom osem ur časa, da spakirajo vse

Sihanoukville , 29. 10. 2026 09.15 pred 31 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.L.
Potniška križarka Odyssey je zasidrana v pristanišču v Kambodži

Saga potnikov na ladji, kjer so nekateri trajno zakupili stanovanjske kabine, se nadaljuje. Potem ko so jih po dveh letih križarjenja okoli sveta obvestili, da zaradi vse višjih stroškov goriva potovanje ustavljajo, in so obstali v Kambodži, jim je posadka javila, da imajo osem ur časa, da svoje kabine izpraznijo in se izkrcajo.

Ameriška potniška križarka Odyssey se je pred dvema letoma odpravila na triletno potovanje okoli sveta. Kabine na ladji so oglaševali kot kombinacijo dolgoročnega bivanja na morju in potovanj po svetu, ponujali so tudi trajen zakup kabine, zato so nekateri potniki svoj dom na celini prodali in se preselili na ladjo. Nekateri so načrtovali, da bodo na ladji živeli več kot 10 ali 20 let.

A ladja je letos zaplula v razburkano morje. Mesečni stroški goriva na kabino, ki so v preteklosti v povprečju znašali 1800 dolarjev (1600 evrov), so se od začetka vojne v Iranu v delih Azije povzpeli na 6000 do 8000 dolarjev (5362 do 7192 evrov). Občutno preveč in podjetje se je znašlo v rdečih številkah.

V torek zjutraj so potniki prejeli obvestilo, da se morajo do 14. ure izkrcati, saj plovilu niso mogli zagotoviti goriva za nadaljevanje poti. Osemurni odpovedni rok jih je presenetil, sta dva potnika povedala Business Insiderju.

Potniška križarka Odyssey je zasidrana v pristanišču v Kambodži
Potniška križarka Odyssey je zasidrana v pristanišču v Kambodži
FOTO: MarineTraffic

Ladja je mesto duhov

Med potniki je bila tudi 62-letna Barbara, ki na ladji živi od decembra 2024. Priznava, da so vsi v šoku in z možem razmišljata, kako naprej. Trenutno imata rezervirano hotelsko sobo v Kambodži.

V torek zvečer in sredo sta se vrnila na ladjo, da bi izpraznila sef in spakirala svoje stvari, danes bosta prevzela še zadnje predmete. Odysseya te dni je kot mesto duhov, opisujeta trenutno vzdušje na ladji.

Podjetje zagotavlja, da bodo potnikom pomagali pri urejanju začasnega bivališča in v naslednjih dveh mesecih preučili možnost prestrukturiranja.

Pred križarko Odyssey so temni časi.
Pred križarko Odyssey so temni časi.
FOTO: Profimedia

Mikael Petterson, izvršni predsednik Villa Vie Residences, je priznal, da se je do prejšnjega tedna pogajal s potencialnim vlagateljem, ki bi lahko zagotovil potreben denar, a je posel padel v vodo in križarka s potniki je v pristanišču dokončno odvrgla sidro. Že poleti so sicer potnike prosili za dodatne prispevke za gorivo.

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Odyssey križarjenje Kambodža potniki

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KOMENTARJI3

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konc
29. 10. 2026 09.33
Nobene škode ne bi bilo, če takoj ukinejo in prepovejo te potujoče tovarne smeti in drekca. Da nam ne bodo potem tisti, ki se vozijo s temi garami okoli, za povrh še moralizirali o ogljičnem odtisu in varovanju okolja.
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+2
3 1
Slash
29. 10. 2026 09.32
Kako izkrcajo? A niso nekateri kupili kabine?
Odgovori
+2
2 0
Appendix
29. 10. 2026 09.46
to je lahko samo pri amrikanosih, da prodajo hiso in kupijo kabino. adijo pamet
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0 0
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