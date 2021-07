Rusija razgalila novo bojno letalo šah mat

O podobi in zmogljivostih letala se je v ruski in svetovni javnosti dolgo časa ugibalo. Prav tako ni bilo jasno, ali gre za pravo letalo ali pa zgolj za maketo. Pod eno od slik do nedavnega še neznanega letala je podjetje Rostec celo napisalo: "Bi me radi videli golega?" Na današnjem sejmu letalske industrije pa so ga naposled razgalili.