Šakali ogrožajo paški sir, za odstrel ponujajo bogato nagrado
Na hrvaškem otoku Pagu, ki ne slovi le po lepih plažah, ampak tudi po znamenitem paškem siru, so pridelovalci te delikatese v vse večjih težavah. Razlog so šakali, ki ponoči vse pogosteje napadajo črede ovac. Na otoku takorekoč ni rejca, ki v zadnjih letih ne bi bil oškodovan. Ena od otoških občin se je zato odločila za drastični ukrep. Lovcem za vsakega odstreljenega šakala ponuja visoko denarno nagrado.
