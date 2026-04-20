Šakali ogrožajo paški sir, za odstrel ponujajo bogato nagrado

Na hrvaškem otoku Pagu, ki ne slovi le po lepih plažah, ampak tudi po znamenitem paškem siru, so pridelovalci te delikatese v vse večjih težavah. Razlog so šakali, ki ponoči vse pogosteje napadajo črede ovac. Na otoku takorekoč ni rejca, ki v zadnjih letih ne bi bil oškodovan. Ena od otoških občin se je zato odločila za drastični ukrep. Lovcem za vsakega odstreljenega šakala ponuja visoko denarno nagrado.