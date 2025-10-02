Šala med voditelji na račun Trumpa: 'Niste nam čestitali za mirovni sporazum'

"Morali bi se nam opravičiti. Niste nam čestitali za mirovni sporazum, ki ga je predsednik Trump sklenil med Albanijo in Azerbajdžanom," se je na srečanju Evropske politične skupnosti v Københavnu na račun ameriškega predsednika pošalil albanski premier Edi Rama .

Besede, ki jih je izrekel francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu in azerbajdžanskemu predsedniku Ilhamu Aliyevu , so med voditeljema izzvale smeh. "Resnično mi je žal," je po poročanju Politica na šalo odvrnil Macron.

Donald Trump se je konec avgusta v televizijskem pogovoru pohvalil, da je zaustavil vojno med "Aberbajdžanom" in Albanijo. "Rešil sem vojne, ki so bile nerešljive. Azerbajdžan in Albanija, trajale so dolga, dolga leta, v svoji pisarni sem imel premierje in predsednike," je dejal.

A Trump se ni zmedel le takrat. Med skupno tiskovno konferenco z britanskim premierjem Keirom Starmerjem je namreč dejal: "Uredili smo Aber-baijan in Albanijo."

Trump je sicer avgusta v Beli hiši posredoval pri dogovoru med voditeljema Armenije in Azerbajdžana, pri čemer sta se obe državi zavezali, da bosta končali desetletja spopadov in razširili vezi z Washingtonom. Republikanski voditelj je pakt pozdravil kot veliko diplomatsko zmago in si s kampanjo za Nobelovo nagrado za mir utrdil svoje reference.