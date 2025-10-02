Svetli način
Tujina

Šala med voditelji na račun Trumpa: 'Niste nam čestitali za mirovni sporazum'

København, 02. 10. 2025 14.13

M.P.
Spodrsljaja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ko je svetu razglasil, da je "končal vojno med Albanijo in Azerbajdžanom", še dolgo ne bodo pozabili niti evropski voditelji. Napaka je v središču pozornosti znova pristala na srečanju Evropske politične skupnosti v Københavnu, ko so se voditelji pošalili na račun Trumpa. "Morali bi se nam opravčiti. Niste nam čestitali za mirovni sporazum," je albanski premier Edi Rama na srečanju dejal kolegom. Njegov komentar je izzval smeh med voditelji.

"Morali bi se nam opravičiti. Niste nam čestitali za mirovni sporazum, ki ga je predsednik Trump sklenil med Albanijo in Azerbajdžanom," se je na srečanju Evropske politične skupnosti v Københavnu na račun ameriškega predsednika pošalil albanski premier Edi Rama.

Edi Rama in Emmanuel Macron
Edi Rama in Emmanuel Macron FOTO: Profimedia

Besede, ki jih je izrekel francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu in azerbajdžanskemu predsedniku Ilhamu Aliyevu, so med voditeljema izzvale smeh. "Resnično mi je žal," je po poročanju Politica na šalo odvrnil Macron.

Edi Rama, Emmanuel Macron, Christian Stocker, Ilham Aliyev
Edi Rama, Emmanuel Macron, Christian Stocker, Ilham Aliyev FOTO: Profimedia

Donald Trump se je konec avgusta v televizijskem pogovoru pohvalil, da je zaustavil vojno med "Aberbajdžanom" in Albanijo. "Rešil sem vojne, ki so bile nerešljive. Azerbajdžan in Albanija, trajale so dolga, dolga leta, v svoji pisarni sem imel premierje in predsednike," je dejal.

A Trump se ni zmedel le takrat. Med skupno tiskovno konferenco z britanskim premierjem Keirom Starmerjem je namreč dejal: "Uredili smo Aber-baijan in Albanijo."

Trump je sicer avgusta v Beli hiši posredoval pri dogovoru med voditeljema Armenije in Azerbajdžana, pri čemer sta se obe državi zavezali, da bosta končali desetletja spopadov in razširili vezi z Washingtonom. Republikanski voditelj je pakt pozdravil kot veliko diplomatsko zmago in si s kampanjo za Nobelovo nagrado za mir utrdil svoje reference.

Večkrat je trdil, da je od vrnitve na položaj predsednika kot mediator končal sedem vojn, kar sicer ne drži. Med konflikti, za katere je Trump trdil, da jih je rešil, so namreč tudi "vojne" med Srbijo in Kosovom ter Egiptom in Etiopijo. Čeprav med državami obstajajo napetosti, pa do vojn ni prišlo. Indija je medtem zavrnila trditev Bele hiše, da je Trump maja prispeval k umirjanju sovražnosti s Pakistanom.

Zmeda med Armenijo in Albanijo sicer ni prvi primer, ko je Trump pokazal svoje vprašljivo razumevanje geografije. Med kampanjo leta 2023 je že zamenjal Madžarsko in Turčijo, ko je madžarskega premierja Viktorja Orbana označil za "vodjo Turčije" in dejal, da ima njegova država "fronto" z Rusijo (čeprav ne Turčija ne Madžarska nimata kopenske meje z Rusijo), poroča Politico.

Prav tako je Trump pred srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom avgusta dejal, da odhajajo "v Rusijo". Srečanje je sicer potekalo v ameriški zvezni državi Aljaski.

