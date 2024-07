Šala s strašnim koncem: 23-letnica naj bi ostala brez noge

Hrvaški mediji poročajo o hudi nesreči, ki se je zgodila včeraj. Slabo naj bi se končal poskus šale. "V nekem trenutku je ženska skočila s čolna v morje, moški pa je speljal – hotel se je pošaliti, kot da jo bo zapustil. In potem je šel čez njeno nogo. Propeler jo je zagrabil in porezal nad kolenom. Bilo je veliko krvi," so za 24sata povedali očividci.

Na policiji so potrdili, da so prijavo dobili okoli 17. ure. Očividci so dodali, da so ponesrečenki na pomoč takoj priskočili drugi ljudje, ki so skočili v morje, da jo potegnili ven.

Poškodovano žensko so prepeljali v zadrsko bolnišnico. Vse okoliščine se preiskujejo, so sporočili s policije.

Zdravstveno stanje 23-letnice je slabo. Nediljko Jović, pomočnik direktorja zadrske bolnišnice, je dejal, da je čudež, da je ostala živa, še posebej, ker je od kraja nesreče do bolnišnice trajalo približno eno uro, ženska pa je ob tem močno krvavela.

Po prihodu v bolnišnico je bila operirana, po neuradnih podatkih naj bi ostala brez noge.