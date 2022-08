Salman Rushdie preživel napad na odru, toda 'novice niso dobre'

Indijsko-britanski pisatelj, ki so mu zaradi romana Satanski stihi več let grozili s smrtjo, se je pripravljal na predavanje na dogodku blizu mesta Buffalo, ko je iz množice na oder skočil moški in ga večkrat zabodel.

S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali več ur. "Novice niso dobre," je sporočil njegov agent Andre Wylie. "Najverjetneje bo izgubil eno oko. Poškodovani so bili tudi živci v njegovi roki in jetra," je pojasnil. Rushdie je trenutno je intubiran in ne more govoriti.

Policija kot osumljenca za napad obravnava 24-letnega Hadija Matarja iz Fairviewa v zvezni državi New Jersey, ki so ga prijeli na kraju dogodka.