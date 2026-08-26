Salmonela pri proizvajalcu jajc: okuženih več kot 300 oseb

Salmonelo so pri proizvajalcu jajc Laerco na severu Belgije prvič odkrili konec aprila, poroča Euronews. Mesec dni kasneje je belgijska zvezna agencija za varnost prehranjevalne verige (FASFC) izvedla obsežen odpoklic in s trga umaknila vsa jajca iz tega obrata.

Sprva se je zdelo, da je kontaminacija omejena na enega od štirih kokošnjakov podjetja, vendar pa se število novih primerov ni zmanjšalo po pričakovanjih.

Novi laboratorijski testi so kasneje odkrili bakterijo tudi v drugem kokošnjaku, FASFC pa se je zato odločila ustaviti delovanje na kmetiji in sprožiti nov odpoklic potencialno kontaminiranih jajc. Distributerska veriga sicer vodi do več večjih supermarketov v Belgiji, vključno z verigami Colruyt, Delhaize, Aldi in Carrefour.

Odpoklic so nato razširili še na Luksemburg, FASFC pa je obvestilo o morebitni kontaminaciji namenil tudi več drugim evropskim državam, ki bi lahko prejele jajca, vključno z Nizozemsko, Francijo, Italijo in Portugalsko.

Po podatkih agencije se je po zaužitju jajc doslej s salmonelo okužilo najmanj 306 oseb.

Salmonela je skupina bakterij, ki lahko povzročijo prebavno bolezen, imenovano salmoneloza. Simptomi pogosto vključujejo drisko, vročino in krče v trebuhu. V nekaterih primerih je lahko tudi smrtno nevarna.