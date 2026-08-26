Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Salmonela pri proizvajalcu jajc: okuženih več kot 300 oseb

Bruselj, 26. 08. 2026 08.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Jajca

V Belgiji se je po podatkih tamkajšnje zvezne agencije za varnost prehranjevalne verige s salmonelo okužilo najmanj 306 oseb. Razlog so kontaminirana jajca v eni od proizvodenj.

Salmonelo so pri proizvajalcu jajc Laerco na severu Belgije prvič odkrili konec aprila, poroča Euronews. Mesec dni kasneje je belgijska zvezna agencija za varnost prehranjevalne verige (FASFC) izvedla obsežen odpoklic in s trga umaknila vsa jajca iz tega obrata.

Sprva se je zdelo, da je kontaminacija omejena na enega od štirih kokošnjakov podjetja, vendar pa se število novih primerov ni zmanjšalo po pričakovanjih.

Novi laboratorijski testi so kasneje odkrili bakterijo tudi v drugem kokošnjaku, FASFC pa se je zato odločila ustaviti delovanje na kmetiji in sprožiti nov odpoklic potencialno kontaminiranih jajc. Distributerska veriga sicer vodi do več večjih supermarketov v Belgiji, vključno z verigami Colruyt, Delhaize, Aldi in Carrefour.

Odpoklic so nato razširili še na Luksemburg, FASFC pa je obvestilo o morebitni kontaminaciji namenil tudi več drugim evropskim državam, ki bi lahko prejele jajca, vključno z Nizozemsko, Francijo, Italijo in Portugalsko.

Po podatkih agencije se je po zaužitju jajc doslej s salmonelo okužilo najmanj 306 oseb.

Salmonela je skupina bakterij, ki lahko povzročijo prebavno bolezen, imenovano salmoneloza. Simptomi pogosto vključujejo drisko, vročino in krče v trebuhu. V nekaterih primerih je lahko tudi smrtno nevarna.

belgija jajca salmonela okužba

ZDA bodo preklicale vizume do 200.000 prosilcem za azil

Vizita.si Surova jajca: zdrava izbira ali tveganje za zdravje?
24ur.com Nove nepravilnosti: jajca zavajajoče označevali kot ekološka
24ur.com Sum goljufije na kokošji farmi: jajca označevali z žigom drugega izvajalca
Dominvrt.si Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Vizita.si Kaj se zgodi, če jemo preveč jajc?
24ur.com Zaradi salmonele bodo na Hrvaškem usmrtili kar 150.000 kokoši
Bibaleze.si Zakaj bi morale nosečnice jesti jajca? Ključno hranilo za razvoj dojenčka
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
moskisvet
Portal
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Družinsko kosilo na enem pekaču: brez kompliciranja in pripravljeno v manj kot eni uri
Družinsko kosilo na enem pekaču: brez kompliciranja in pripravljeno v manj kot eni uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907