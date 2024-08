Salmonela v hotelu na Lošinju: težave imelo več deset otrok

Kot poroča Net.hr, se v lošinjskem hotelu Vespera širi okužba s salmonelo, pa tudi z bakterijo E. coli. Doslej so okužbi potrdili pri več kot desetih otrocih, a pričakuje se, da bo končna številka še večja. Družine so na dopust prišle v začetku avgusta, a kmalu po prihodu so jim počitnice pokvarile zdravstvene težave. Kot za Net.hr pripoveduje mama okuženega otroka, se je ta zbudil v bolečinah, krčih in močno bruhal. S podobnimi simptomi pa je vse več gostov istega hotela.