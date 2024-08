Salmonelo po hotelu na Malem Lošinju raznesli zaposleni

Znanih je več podrobnosti o množični zastrupitvi v znanem družinskem hotelu na Malem Lošinju, o kateri smo poročali prejšnji teden. Okužba s salmonelo je bila potrjena pri več kot 70 gostih, med katerimi so bili tudi Slovenci. Analiza vzorcev hrane, bazenske vode in brisov s površin je pokazala neoporečne rezultate, so pa pri 17 zaposlenih potrdili, da so prenašalci. Z delovnega mesta so jih že umaknili, novih primerov okužb niso zabeležili, hotel pa je znova poln.