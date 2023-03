Salvador nadaljuje boj proti uličnim tolpam: v zaporih že 57.000 oseb

Država želi zmanjšati stopnjo kriminala, zato so zgradili posebne zapore, ki so namenjeni prav članom uličnih tolp. V sredo so v zapor prepeljali še dva tisoč osumljencev, pravosodni minister Gustavo Villatoro pa je napovedal, da se zaporniki, ki sicer še vedno čakajo na uradno obtožbo in sojenje, nikoli več ne bodo vrnili na ulice.

Iz zapora doslej izpustili okoli 3500 ljudi

Z množičnimi racijami se je salvadorska vlada pohvalila tudi na družbenih omrežjih, kjer so objavili posnetek, na katerem so zaporniki oblečeni v bele kratke hlače, bosi in z lisicami na rokah tekli po kompleksu. Nato so jih posedli na tla, jih zvezali in v skupinah poslali v celice.

Trenutno je v strogo varovanem zaporu pridržanih 57.000 oseb, iz zapora pa so doslej izpustili okoli 3500 ljudi.

Na drugi strani pa skupine za človekove pravice opozarjajo, da prihaja do zlorab, v racijah pa da so pridržani nedolžni ljudje. Ena od lokalnih skupin je v 11 mesecih, odkar veljajo izredne razmere, zabeležila več kot tri tisoč primerov kršitev, opozarjajo tudi na neustrezno zdravstveno oskrbo v zapornih. Sorodniki zapornikov trdijo, da so mlade moške prijeli zaradi njihovega videza ali ker živijo v revnejših soseskah.