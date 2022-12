Salvadorske varnostne sile v vojni proti tolpam obkolile mesto Sayopango

V Salvadorju so v soboto v okviru vojne proti tolpam, ki jo je marca sprožil predsednik Nayib Bukele, v obsežni operaciji v mestu Sayopango vzhodno od prestolnice razporedili skoraj 10.000 policistov in vojakov. "Mesto Soyapango je zdaj popolnoma obkoljeno," je na Twitterju sporočil Bukele.

V operaciji proti tolpam v tretjem največjem mestu v državi, ki leži vzhodno od prestolnice San Salvador, sodeluje 8500 vojakov in 1500 policistov, je sporočil predsednik Nayib Bukele. "Običajnim državljanom se ni treba bati in lahko normalno živijo naprej," je zapisal na Twitterju. "Ekipe policije in vojske so prevzele nalogo, da po vrsti izločijo vse člane tolp, ki so še vedno tam," je sporočil desničarki predsednik.

Bukele, ki je prejšnji mesec obvestil državljane o načrtu obkolitve večjih mest za izvajanje aretacij, je vztrajal, da se "navadnim državljanom ni treba bati in da lahko še naprej normalno živijo". "To je operacija proti kriminalcem, ne proti poštenim državljanom," je dodal. Iz njegovega urada so v ločeni izjavi sporočili, da so policija in vojaki zasedli območja slumov v Soyapangu in osrednjo mestno tržnico. Varnostne sile preverjajo zasebna vozila in javne avtobuse ter pešce, je bilo navedeno v izjavi. Soyapango, ki je približno 12 kilometrov oddaljeno od San Salvadorja in ima skoraj 260.000 prebivalcev, velja za eno najnevarnejših mest v tej srednjeameriški državi.

Oblasti v Salvadorju so marca razglasile izredne razmere po valu nasilja v tej šestmilijonski srednjeameriški državi. Od takrat vlada konservativnega predsednika Bukeleja izvaja ukrepe proti tolpam. Aretiranih je bilo več kot 56.000 domnevnih članov tolp, število umorov pa se je v zadnjem času precej zmanjšalo. Vendar aktivisti opozarjajo na številne kršitve človekovih pravic.

