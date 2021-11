Salvadorski predsednik napovedal prvo bitcoin mesto na svetu

Prvo bitcoin mesto na svetu, ki ga je v soboto napovedal predsednik Salvadorja Nayib Bukele , bo stalo v bližini vulkana Conchagua, iz katerega bo pridobivalo geotermalno energijo ter omogočalo rudarjenje kriptovalute bitcoin. Vulkan leži v bližini zaliva Fonseca. To sicer ne bi bilo prvič, ko bi salvadorska vlada za rudarjenje te kriptovalute uporabila geotermalno energijo vulkana. V geotermalni elektrarni v bližini vulkana Tecapa namreč že vodi pilotno podjetje za rudarjenje bitcoina.

Prve obveznice, ki bodo podprte z bitcoini, namerava ta srednjeameriška država izdati leta 2022, 60 dni po tem, ko bodo zbrali potrebne finance, pa bi začeli z gradnjo, poročajo tuji mediji. Vlada bo zagotovila zemljišča in infrastrukturo ter si prizadevala za privabljanje investitorjev, je ob tem dejal Bukele.

Edini davek, ki se bo tam pobral, bo davek na dodano vrednost, obljublja predsednik. Kot pravi, bo polovica tega davka namenjena plačevanju občinskih obveznic, preostanek pa šel za komunalno infrastrukturo in vzdrževanje. Bukele je dejal, da ne bo nobenih davkov na nepremičnine ali dohodke, prav tako pa ne bo občinskih davkov. Mesto bi bilo tudi brez emisij ogljikovega dioksida.

Bitcoin mesto bi gradili z mislijo na privabljanje tujih naložb. Tam bi bila stanovanjska naselja, nakupovalna središča, restavracije in pristanišče, je dejal Bukele. "Vlagajte tukaj in zaslužite toliko denar, kot si ga želite," je še dejal množici ob zaključku latinskoameriške konference o bitcoinu in blockchainu, ki poteka v Salvadorju.